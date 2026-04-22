Ο Τζάστιν Σαν επένδυσε μεταξύ άλλων 45 εκατ. δολάρια σε tokens της εταιρείας των Τραμπ από τον Νοέμβριο του 2024 ως τον Ιανουάριο του 2025.

Ο μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν μήνυσε την επιχείρηση της οικογένειας Τραμπ, World Liberty Financial, κατηγορώντας την για «εγκληματικό εκβιασμό».

Ο λόγος είναι ότι φέρεται να πάγωσε πολύτιμα ψηφιακά tokens λόγω της άρνησής του να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην εταιρεία.

Ο Τζάστιν Σαν, ιδρυτής του έργου κρυπτονομισμάτων TRON, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία κρυπτονομισμάτων World Liberty, που συνιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον γιο του Έρικ Τραμπ, πάγωσε όλα τα tokens του, του στέρησε το δικαίωμα ψήφου σε θέματα διακυβέρνησης και τώρα απειλεί να καταστρέψει μόνιμα τα αποθέματά του «καίγοντάς» τα, όλα αναίτια.

Ο Σαν υπέβαλε την αγωγή αργά την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο, μηνύοντας τους Τραμπ για παραβίαση σύμβασης και απάτη ζητώντας τόσο αποζημιώσεις όσο και ασφαλιστικά μέτρα.

Ο δισεκατομμυριούχος ήταν από τους πιο εξέχοντες υποστηρικτές της World Liberty. Επένδυσε 45 εκατ. δολάρια σε WLFI tokens από τον Νοέμβριο του 2024 ως τον Ιανουάριο του 2025 και έλαβε επιπλέον ένα δισεκατομμύριο tokens ως συμβουλευτικός σύμβουλος. Στο αποκορύφωμά τους, συνδυαστικά οι συμμετοχές του αποτιμήθηκαν σε πάνω από 1 δισ. δολάρια. Επιπλέον, αγόρασε meme coins του Τραμπ αξίας 100 εκατ. δολαρίων τον Ιούλιο του 2025 και μάλιστα πιστώθηκε από την World Liberty ότι βοήθησε στη διάσωση του project, από ένα αργό ξεκίνημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή η καλή θέληση, ωστόσο, κατέρρευσε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η World Liberty πάγωσε τις κινήσεις του Σαν, κλειδώνοντας tokens αξίας περίπου 107 εκατ. δολαρίων, όταν εκείνος προσπάθησε να τα μεταφέρει. Σύμφωνα με την αγωγή, η διαμάχη προκλήθηκε από την άρνηση του Σαν να συνεχίσει να επενδύει ή να συμφωνήσει να κόψει 200 ​​εκατ. δολάρια από το σταθερό κρυπτονόμισμα της World Liberty.

Ο Σαν ισχυρίζεται ότι η εταιρεία ενσωμάτωσε κρυφά μια λειτουργία μαύρης λίστας στο έξυπνο συμβόλαιό της, δίνοντάς της την εξουσία να παγώσει τις συμμετοχές του χωρίς προειδοποίηση ή δικαιολογία. Από τον Σεπτέμβριο, η τιμή ενός μόνο token WLFI έχει μειωθεί από 31 σεντς σε λίγο κάτω από 8 σεντς.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο, όταν η World Liberty δημοσίευσε μια πρόταση στις 15 Απριλίου, η οποία, σύμφωνα με τον Σαν, σχεδιάστηκε για να τιμωρήσει τους επενδυτες που δεν συμμορφώνονταν με τους όρους της οικογένιεας Τραμπ. Σύμφωνα με την πρόταση, τα tokens συμβούλων, ιδρυτών και συνεργατών, συνολικού ύψους άνω των 45 δισ. WLFI, θα υπόκεινται σε διετή δέσμευση. Θα ακολουθούσε τριετές πρόγραμμα κατοχύρωσης, με υποχρεωτική παύση 10% κατά την εγγραφή. Επειδή η World Liberty πάγωσε τις συμμετοχές του Σαν τον Σεπτέμβριο, ο δισεκατομμυριούχος δεν μπορεί να ψηφίσει καθόλου για την πρόταση.

Ο Σαν ισχυρίστηκε ότι ορισμένα άτομα εντός της World Liberty, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή Chase Herro, εκμεταλλεύονταν το εμπορικό σήμα Τραμπ για να κερδίσουν μέσω απάτης, αν και φρόντισε να αποστασιοποιήσει τη διαμάχη από τον ίδιο τον πρόεδρο, τονίζοντας ότι παραμένει υποστηρικτής του και της ατζέντας κρυπτονομισμάτων της κυβέρνησης.

Η World Liberty αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία, κατηγορώντας τον Σαν ότι έπαιζε το θύμα ενώ κάνει αβάσιμες κατηγορίες για να συγκαλύψει τη δική του παράβαση.

Οι επενδυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον δανεισμό της World Liberty έναντι των συμβολαίων που κατέχει, ενώ έχουν επίσης τεθεί ερωτήματα σχετικά με την οικονομική ευρωστία του έργου και το κατά πόσον διαθέτει επαρκή αποθεματικά για να υποστηρίξει το σταθερό κρυπτονόμισμα.

Εν τω μεταξύ, ο Σαν πρόσφατα διευθέτησε ξεχωριστές καταγγελίες με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμφωνώντας να καταβάλει πρόστιμο 10 εκατ.δολαρίων για να επιλύσει μια υπόθεση που είχε κινηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Δημοκρατική Γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν αμφισβήτησε το κατά πόσον ο χειρισμός του θέματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) επηρεάστηκε από τις επενδύσεις του Σαν στις επιχειρήσεις με τα κρυπτονομίσματα του Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο Σαν έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπος με καταγγελίες ότι πλήρωνε influencers για να προωθήσουν τις εταιρείες του χωρίς να αποκαλύπτει αυτές τις πληρωμές.

Με πληροφορίες