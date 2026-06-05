Η μετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων προς άλλες αγορές υψηλής ανάπτυξης συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην εξασθένηση της ζήτησης για το Bitcoin.

Σε έντονα πτωτική τροχιά κινείται το Bitcoin, ολοκληρώνοντας μία από τις χειρότερες εβδομάδες των τελευταίων μηνών, καθώς η τιμή του υποχωρεί κοντά στο ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπερνούν το 16%, ενώ βρίσκεται περίπου 50% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Πρόκειται για μία σημαντική διόρθωση που έχει διαμορφωθεί μέσα σε διάστημα περίπου δέκα μηνών.

Οι πιέσεις στην αγορά εντάθηκαν μετά από κινήσεις ρευστοποίησης στην αγορά κρυπτονομισμάτων, ενώ αρνητικά λειτούργησε και η επιδείνωση του κλίματος στις τεχνολογικές μετοχές, με τον κλάδο των ημιαγωγών να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η μετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων προς άλλες αγορές υψηλής ανάπτυξης συνέβαλε επίσης στην εξασθένηση της ζήτησης για το Bitcoin.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς καθυστερούν πρωτοβουλίες που θεωρούνται κρίσιμες για τη θεσμική ανάπτυξη της αγοράς.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη καθώς οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές συνεχίζουν να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, την ώρα που το Bitcoin αδυνατεί να ακολουθήσει την ανοδική πορεία των τεχνολογικών μετοχών. Η απόκλιση αυτή έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τον ρόλο του κρυπτονομίσματος ως επενδυτικού καταφυγίου ή ως περιουσιακού στοιχείου υψηλού ρίσκου.

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Προς το παρόν, η αγορά παρακολουθεί στενά τη ζώνη των 60.000 δολαρίων, η οποία θεωρείται κρίσιμο επίπεδο στήριξης. Τυχόν διάσπασή της θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις και να οδηγήσει σε περαιτέρω μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

