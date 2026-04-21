Αγνωστοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, έχουν στείλει σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μήνυμα με το οποίο απαιτούσαν τέλη διέλευσης σε κρυπτονομίσματα.

Ψευδή μηνύματα που υπόσχονται ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα έχουν σταλεί σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία έχουν εγκλωβιστεί δυτικά της θαλάσσιας οδού, αναφέρει η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων MARISKS.

Οι ΗΠΑ διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, με το Ιράν να επαναφέρει τον κλείσιμο των Στενών, μέσω των οποίων διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εν μέσω συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός, η Τεχεράνη, η οποία ελέγχει το στρατηγικό αυτό πέρασμα, έχει προτείνει την επιβολή διοδίων στα πλοία για ασφαλή διέλευση.

Η MARISKS εξέδωσε τη Δευτέρα προειδοποίηση προς τους πλοιοκτήτες ότι άγνωστοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, έχουν στείλει σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μήνυμα με το οποίο απαιτούσαν τέλη διέλευσης σε κρυπτονομίσματα, Bitcoin ή Tether.

«Τα συγκεκριμένα μηνύματα είναι απάτη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι το μήνυμα δεν έχει σταλεί από ιρανικές αρχές.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Τεχεράνη.

Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο.

Στις 18 Απριλίου, όταν το Ιράν άνοιξε προσωρινά τα Στενά, πλοία προσπάθησαν να περάσουν, αλλά τουλάχιστον δύο από αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός δεξαμενόπλοιου, ανέφεραν ότι ιρανικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον τους, αναγκάζοντάς να επιστρέψουν.

Η MARISKS ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα από τα πλοία που προσπάθησαν να εξέλθουν από τα Στενά το Σάββατο και δέχθηκαν πυρά είχε πέσει θύμα της απάτης.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε να εντοπίσει τις εταιρείες που έλαβαν το μήνυμα.

«Μετά την παροχή των εγγράφων και την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, θα μπορέσουμε να καθορίσουμε το τέλος που πρέπει να καταβληθεί σε κρυπτονόμισμα (BTC ή USDT). Μόνο τότε το πλοίο σας θα μπορεί να διέλθει ανεμπόδιστα από τα Στενά στην προκαθορισμένη ώρα», ανέφερε το μήνυμα που επικαλείται η MARISKS.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός επεξεργάζεται σχέδιο απομάκρυνσης των εκατοντάδων πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν εδώ και επτά εβδομάδες, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της υπηρεσίας του ΟΗΕ Αρσένιο Ντομίνγκες.

Το σχέδιο θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή όταν θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, δήλωσε ο Ντομίνγκες στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ Singapore Maritime Week.

Οι λεπτομέρειες που συζητώνται αφορούν την σειρά του απόπλου των πλοίων, ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο έχουν ακινητοποιηθεί τα πληρώματα, μεταξύ άλλων παραγόντων, πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters