Ανησυχία έχει προκαλέσει το κρούσμα της ευλογιάς των προβάτων στους κτηνοτρόφους της Αρκαδίας.

Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα κοντά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας την Τετάρτη (27/05), σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Η κινητοποίηση του δήμου, της περιφέρειας και των κτηνιατρικών υπηρεσιών ήταν άμεση, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά της νόσου, θανατώθηκαν και τα 106 πρόβατα της μονάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πρώτα συμπτώματα εντοπίστηκαν από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τους αρμόδιους.

Η ανησυχία στους όμορους δήμους είναι μεγάλη, ενώ ο χώρος γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα έχει αποκλειστεί.

