Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα κοντά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας την Τετάρτη (27/05), σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.
Η κινητοποίηση του δήμου, της περιφέρειας και των κτηνιατρικών υπηρεσιών ήταν άμεση, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά της νόσου, θανατώθηκαν και τα 106 πρόβατα της μονάδας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πρώτα συμπτώματα εντοπίστηκαν από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τους αρμόδιους.
Η ανησυχία στους όμορους δήμους είναι μεγάλη, ενώ ο χώρος γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα έχει αποκλειστεί.
{https://exchange.glomex.com/video/v-diubj8c98p9t?integrationId=40599y14juihe6ly}