Διακομίστηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Ένα σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τρακτέρ που χειριζόταν ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να του προκαλέσει θανάσιμους τραυματισμούς.

Ο άνδρας, εργαζόμενος στο ΕΚΑΒ, βρισκόταν σε αγροτική έκταση της περιοχής τη στιγμή του συμβάντος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ συνάδελφοί του προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως επιτυχία.