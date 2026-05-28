Περισσότεροι από 40.000 επαγγελματίες της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας στα φετινά Ποσειδώνια.

Τα Ποσειδώνια 2026 ανοίγουν τις πύλες τους την 1η Ιουνίου στην Αθήνα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη και πλέον πολυαναμενόμενη διοργάνωση στην ιστορία του κορυφαίου διεθνούς ναυτιλιακού θεσμού. Περισσότεροι από 40.000 επαγγελματίες της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας αναμένεται να δώσουν το «παρών» σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων προκλήσεων για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Από την ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων μέχρι την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την ασφάλεια στη θάλασσα, το φετινό συνεδριακό πρόγραμμα αναδεικνύει έναν κλάδο που μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, επιχειρώντας να ανταποκριθεί στις πιέσεις της γεωπολιτικής αστάθειας και των διαρθρωτικών αλλαγών που επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχουν επαναφέρει τη ναυτιλία στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα για μήνες στην περιοχή, δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τη σταθερότητα των ενεργειακών ροών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η στρατηγική σημασία των θαλάσσιων μεταφορών για την παγκόσμια οικονομία καθίσταται πιο εμφανής από ποτέ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία αφορά άμεσα την κοινωνία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας πως τα Ποσειδώνια αποτελούν το κορυφαίο διεθνές σημείο συνάντησης για τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας, της ενέργειας και της οικονομίας.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, χαρακτήρισε τη ναυτιλία των Ελλήνων πυλώνα σταθερότητας και παγκόσμιας συνέχειας σε μια εποχή διεθνών προκλήσεων και πολλαπλών ρήξεων, σημειώνοντας ότι τα Ποσειδώνια 2026 προάγουν τον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεργασία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου.

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ποσειδωνίων, Ιωάννης Κ. Λύρας, υπογράμμισε ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Παρά το αβέβαιο περιβάλλον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη διεθνή συμμετοχή και τον ρόλο των Ποσειδωνίων ως πλατφόρμας συνεργασίας και ειρηνικού εμπορίου.

Η έκθεση θα φιλοξενήσει αριθμό-ρεκόρ 24 εθνικών περιπτέρων στον εκθεσιακό χώρο των 45.000 τετραγωνικών μέτρων του Athens Metropolitan Expo, με 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και επικράτειες να συμμετέχουν στη διοργάνωση, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 9% σε σχέση με το 2024. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της ναυτιλίας, καθώς περισσότεροι από 30 εκθέτες θα παρουσιάσουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης ειδικά σχεδιασμένες για ναυτιλιακές δραστηριότητες, ενώ 100 εταιρείες θα παρουσιάσουν «πράσινες» τεχνολογίες για τη μετάβαση του κλάδου προς μηδενικές εκπομπές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., Θεόδωρος Βώκος, σημείωσε ότι, παρά τις αρχικές ανησυχίες, η κρίση στον Κόλπο δεν επηρέασε τη διοργάνωση, καθώς όλοι οι εκθέτες και επισκέπτες από την περιοχή επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους. Όπως ανέφερε, η κρίση ανέδειξε παράλληλα την ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία συνέχισε να στηρίζει το διεθνές εμπόριο υπό αντίξοες συνθήκες.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος των Ποσειδωνίων 2026 θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τον συνολικό κύκλο εργασιών που θα δημιουργηθεί για την ελληνική οικονομία να αναμένεται να υπερβεί σημαντικά τα 100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Βώκο, η διευρυμένη διάρκεια παραμονής των ξένων επισκεπτών λόγω των συνεδρίων και των εκδηλώσεων δικτύωσης ενισχύει ακόμη περισσότερο το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, καλωσόρισε τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, επισημαίνοντας ότι ο Πειραιάς παραμένει διαχρονικά κέντρο της ελληνικής ναυτιλίας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παράλληλες αθλητικές διοργανώσεις Posidonia Running Event και Posidonia Cup, που ενισχύουν τη σύνδεση του θεσμού με την πόλη.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει υψηλόβαθμες διεθνείς παρουσίες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Παναμά, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και περισσότεροι από δέκα υπουργοί και υφυπουργοί ναυτιλιακών κρατών.

Τα Ποσειδώνια ενισχύουν παράλληλα τη δέσμευσή τους στη βιωσιμότητα, καθώς λαμβάνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πιστοποίηση ISO ως βιώσιμη εκδήλωση, διατηρώντας τον τίτλο της πρώτης έκθεσης στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη διάκριση.

Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων διευρύνεται σημαντικά, με περίπου 70 συνέδρια και θεματικές συζητήσεις, πολλές από τις οποίες θα πραγματοποιηθούν εκτός του εκθεσιακού χώρου λόγω αυξημένης ζήτησης. Ανάμεσα στα βασικά θέματα της ατζέντας ξεχωρίζει η πυρηνική ενέργεια ως πιθανό ναυτιλιακό καύσιμο, με ειδική εκδήλωση να εξετάζει τον ρόλο προηγμένων πυρηνικών τεχνολογιών στην εμπορική ναυτιλία και την παράκτια παραγωγή ενέργειας.

Παράλληλα, τα Posidonia Games επεκτείνονται φέτος με την εισαγωγή του ποδηλατικού αγώνα Posidonia Tour, ενώ τα έσοδα από τις αθλητικές δράσεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν φιλανθρωπικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τα Ποσειδώνια 2026 διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.