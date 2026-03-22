Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lock down.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.