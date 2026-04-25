Ποια τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Λέσβου.

Την πραγματοποίηση συγκέντρωσης, τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 11.30 το πρωί, έξω από το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με αφορμή την επίσκεψη στο νησί του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρου Πρωτοψάλτη, αποφάσισε χτες, σε ανοιχτή συνέλευση που διοργάνωσε, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Σε ανακοίνωση της συνέλευσης καταγγέλλεται η κυβέρνηση γιατί κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Καββαδά, για τα θέματα των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού στην τοπική οικονομία, χθες, Παρασκευή, «με έναν πρωτοφανή και μεθοδευμένο αποκλεισμό, η κυβέρνηση επέλεξε χτες το πρωί να συζητήσει για εμάς, χωρίς εμάς. Στη σύσκεψη, με την παρουσία του νέου υφυπουργού, “που χώρεσε” μέχρι και την πυροσβεστική, δεν βρέθηκε μια καρέκλα για τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων, προφανώς γιατί η δική μας αλήθεια χαλάει το κυβερνητικό αφήγημα».

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου αναφέρει ότι «μετά, στις συνεντεύξεις, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν μια εικόνα ικανοποίησης, όταν το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις.

Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς “λάστιχο”. Ενώ ο κ. Σχοινάς δεσμευόταν στο υπουργείο ότι τα χρήματα για τα θανατωθέντα ζώα θα έμπαιναν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες, 10 και 15 μέρες αργότερα.

Διευκρινίστηκε για άλλη μια φορά ότι το κονδύλι των 8 εκατομμυρίων είναι για τους τυροκόμους. Τι θα γίνει όμως με το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα που δεν έφτασαν ποτέ στο τσιγκέλι; Τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους που στέρεψαν το γάλα τους για να μην αναγκαστούν να το χύσουν; Για τη δική μας τεράστια οικονομική ζημιά, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος. Καμία συγκεκριμένη δέσμευση, καμία πραγματική στήριξη.

Ακόμα και τα μέτρα περί “αναστολής” φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αποτελούν ένα κακόγουστο αστείο. Είναι πρόκληση να μιλάνε για “αναστολή” χρεών σε ανθρώπους που έχασαν το βιός τους. Ο κτηνοτρόφος που έμεινε χωρίς ζώα, δεν χρειάζεται παράταση της θηλιάς του, χρειάζεται πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών του από το κράτος, για όσο διάστημα παραμένει χωρίς ζώα και ένα γενναίο κούρεμα χρεών» αναφέρει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και συνεχίζει την ανακοίνωση με την οποία καλεί αγρότες και κτηνοτρόφους στη συγκέντρωση της Δευτέρας:

«Και το θράσος δεν σταματά εκεί. Μας κουνάνε το δάχτυλο για την τήρηση των μέτρων, όταν εμείς ως Ομοσπονδία βγήκαμε πρώτοι μπροστά, για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου μας, ζητώντας την τήρηση των μέτρων και τη διευκόλυνση των κτηνιάτρων.

Έναν μήνα μετά, η κτηνιατρική υπηρεσία παραμένει με μόλις 13 άτομα και αυτά από άλλες περιφέρειες, ενώ οι απολυμάνσεις γίνονται με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου 7-3. Μετά τις 3 το μεσημέρι και τα Σαββατοκύριακα φαίνεται πως η νόσος κάνει διάλειμμα, αφού η μόνη μόνιμη απολύμανση είναι στο λιμάνι και το υπόλοιπο νησί είναι στο έλεος του Θεού.

Τέλος, είναι ώρα να μιλήσουμε με όρους επιστήμης και όχι εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Γιατί αρνούνται τον εμβολιασμό σε συνδυασμό με την εκρίζωση που προτείνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί; Οι τελευταίοι μάλιστα επισημαίνουν το έγκλημα που συντελείται με τη θανάτωση της λεσβιακής φυλής και τονίζουν την επιτακτική ανάγκη να σωθεί μέσω του εμβολιασμού.

Η απάντηση είναι πλέον ηλίου φαεινότερη: Θυσιάζουν τη Λέσβο και το βιός μας για να μην “λερωθούν” τα πιστοποιητικά των καρτέλ της φέτας. Την ίδια ώρα, η Κύπρος εφαρμόζει εμβολιασμό και το χαλούμι εξάγεται κανονικά σε όλο τον κόσμο χωρίς κανένα πρόβλημα».

Με την ανακοίνωση κατατίθενται και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Λέσβου. Και συγκεκριμένα:

«Ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου της νόσου από το κράτος.

Να γίνει εμβολιασμός για να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις.

Αποζημίωση τώρα σε όσους θανατώθηκαν τα ζώα τους.

Πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση

Άμεσες αποζημιώσεις, αναπλήρωση εισοδήματος για το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα.

Κάλυψη όλων των εξόδων καραντίνας πχ ζωοτροφές κλπ.

Να επιτραπεί η έξοδος τυροκομικών προϊόντων και να ανοίξουν τα σφαγεία.

Πλήρης στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

Να επιταχυνθεί η ιχνηλατήση της νόσου στο σύνολο του νησιού και να σταματήσουν οι άδικες θανατώσεις μέχρι την ολοκλήρωσή της».