Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στις Συγκοινωνίες Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ αναλαμβάνει ο Αντώνης Κεραστάρης, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο (Growthfund). Η τοποθέτησή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για τον Όμιλο, σε μια περίοδο έντονων μεταρρυθμίσεων και εκτεταμένων βελτιώσεων στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας.

Ο κ. Κεραστάρης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, τόσο σε διεθνείς όσο και σε ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς και αποδεδειγμένη ικανότητα ηγεσίας σε περιβάλλοντα μετασχηματισμού. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1996 στην Procter & Gamble Hellas και στη συνέχεια ανέλαβε σημαντικούς ρόλους σε εταιρείες όπως η Mercedes-Benz Hellas, το Hilton Athens Hotel, η Porto Carras S.A., η Γρηγόρης Μικρογεύματα Α.Ε. και η Allied Domecq Hellas S.A. Το 2005 ορίστηκε Chief Financial Officer στη COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications S.A., ενώ το 2008 εντάχθηκε στη Hellas Online (HOL) ως CFO και στη συνέχεια ως CEO την περίοδο 2009–2014, οδηγώντας την εταιρεία σε φάση έντονης ανάπτυξης και κερδοφορίας. Ακολούθως, την περίοδο 2014–2019 διετέλεσε Group CFO και στη συνέχεια CEO της Intralot S.A. Από το 2020 εντάχθηκε στον Όμιλο Brink’s, αρχικά ως Chairman & Managing Director της Brink’s Hellas και από το 2025 ως South Europe Market Unit Leader της Brink’s Inc.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Υπερταμείου εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, για την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του και τη σημαντική συμβολή του στον μετασχηματισμό του Ομίλου. Κατά τη διάρκειά της τέθηκαν ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη λειτουργικών συνεργειών μεταξύ ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, επιταχύνθηκε ο εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών και υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις με άμεσο όφελος για τους επιβάτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανανέωση του στόλου, η καθολική εφαρμογή των ανέπαφων συναλλαγών Tap ‘n Pay, η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της ATH.ENA card και η έναρξη του σχεδιασμού για το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής, που επανακαθορίζει το συγκοινωνιακό μοντέλο της πρωτεύουσας με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τον σεβασμό στον πολίτη.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Αντώνη Κεραστάρη συμπίπτει με μια κομβική περίοδο για τις Συγκοινωνίες Αθηνών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πλάνο μετασχηματισμού σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Η Διοίκηση του Υπερταμείου καλωσόρισε τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του θα συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής πορείας και του ρόλου του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος των πολιτών.