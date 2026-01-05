Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο Jean-Marc Bellaiche ανέλαβε CEO.

Την αποχώρησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Sani/Ikos Group ανακοίνωσε ο Ανδρέας Ανδρεάδης, κλείνοντας έναν κύκλο άνω των τεσσάρων δεκαετιών στην ηγεσία ενός από τους πλέον επιτυχημένους ομίλους πολυτελούς φιλοξενίας στην Ευρώπη. Τη σκυτάλη του CEO ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο Jean-Marc Bellaiche, ενώ ο κ. Ανδρεάδης μεταβαίνει στον ρόλο του Co-Founder & Managing Partner, αποχωρώντας από την καθημερινή διοίκηση του ομίλου.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανάρτησή του ο Ανδρέας Ανδρεάδης, η πορεία αυτή ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια με τη δημιουργία του Sani Resort, σε συνεργασία με τον αδελφό του Σταύρο Ανδρεάδη, σε ένα εγχείρημα που τότε έμοιαζε σχεδόν αδύνατο λόγω κλίμακας, τοποθεσίας και φιλοσοφίας. Το όραμα των ιδρυτών, με επικεφαλής τον πατέρα τους, τον αείμνηστο Αναστάσιο Ανδρεάδη, όχι μόνο υλοποιήθηκε αλλά εξελίχθηκε σε έναν εμβληματικό πολυτελή οικογενειακό προορισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία και τη διεθνή επιτυχία του brand Ikos.

Καθοριστικό σημείο καμπής αποτέλεσε το 2015, με τη σύσταση της Sani/Ikos Group και τη συμμετοχή, πέραν του Σταύρου Ανδρεάδη, του Mathieu de Guillebon, καθώς και τη στήριξη ισχυρών διεθνών επενδυτών. Μέσα σε μία δεκαετία, ο όμιλος μετεξελίχθηκε από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση σε διεθνή παίκτη πρώτης γραμμής στον κλάδο των luxury beach resorts, αυξάνοντας το μέγεθός του πάνω από επτά φορές και δημιουργώντας περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας.

Σήμερα, η Sani/Ikos Group συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους owner-operators παγκοσμίως, με 3.500 δωμάτια το 2025 και στόχο να προσεγγίσει τα 6.000 έως το 2029. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη, η πορεία αυτή στηρίχθηκε στη σταθερή προσήλωση στην κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας και στην υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών, τόσο στα resorts Sani όσο και στα Ikos.

Ο νέος CEO, Jean-Marc Bellaiche, καλείται να συνεχίσει και να ενισχύσει το όραμα του ομίλου, εμβαθύνοντας τη διοικητική ομάδα και ξεκλειδώνοντας το επόμενο κύμα ανάπτυξης. Παράλληλα, ο Ανδρέας Ανδρεάδης και ο Mathieu de Guillebon αναλαμβάνουν ρόλο Co-Founders και Managing Partners, με έμφαση στη στρατηγική ανάπτυξη, στη διαφύλαξη της εταιρικής κουλτούρας, του ελληνικού DNA και των αξιών του ομίλου.

«Η μετατροπή μιας τοπικής οικογενειακής επιχείρησης σε έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο, ταχέως αναπτυσσόμενο όμιλο με ελληνικές ρίζες αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα», σημείωσε ο κ. Ανδρεάδης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένειά του, τους συνεργάτες και τις ομάδες που συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή. Με ισχυρά θεμέλια και αυξημένους πόρους, η Sani/Ikos Group δηλώνει έτοιμη να «ονειρευτεί ακόμη μεγαλύτερα», συνεχίζοντας να χτίζει έναν από τους πιο επιτυχημένους ομίλους πολυτελών παραθαλάσσιων θερέτρων διεθνώς