Ο Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ αποχωρεί από τη Heineken στις 31 Μαΐου.

Παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Heineken, Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ, έπειτα από έξι χρόνια στο «τιμόνι» της ολλανδικής ζυθοποιίας και μόλις λίγους μήνες αφού καθόρισε τη νέα στρατηγική της εταιρείας.

Ο φαν ντεν Μπρινκ ανέλαβε CEO της δεύτερης μεγαλύτερη ζυθοποιίας του κόσμου εν μέσω της πανδημίας, τον Ιούνιο του 2020 και ήταν επικεφαλής της σε μια ταραχώδη περίοδο, που «σημάδεψε» ο τεράστιος πληθωρισμός κόστους και η πτώση των πωλήσεων.

Ανακοινώνοντας την αιφνιδιαστική αποχώρησή του, το διοικητικό συμβούλιο ανέφερε ότι θα ξεκινήσει την αναζήτηση του διαδόχου του στην εταιρεία που περιλαμβάνει άλλα brand, όπως οι Tiger και Amstel.

Ο φαν ντεν Μπρινκ, που θα αποχωρήσει στις 31 Μαΐου, συμφώνησε να παραμείνει διαθέσιμος ως σύμβουλος για οχτώ μήνες, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο. Ο ίδιος και ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, Πίτερ Βένικ, ανέφεραν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή προκειμένου η Heineken να διορίσει νέα ηγεσία. Τον Οκτώβριο η εταιρεία κατέστρωσε τη στρατηγική της έως το 2030.

Η Heineken «έφτασε σε ένα σημείο που μια μετάβαση στην ηγεσία θα εξυπηρετήσει καλύτερα την εταιρεία στην περαιτέρω υλοποίηση των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών της», επεσήμανε ο φαν ντεν Μπρινκ και συμπλήρωσε ότι παραμένει απόλυτα επικεντρωμένος στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής έως την αποχώρησή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το άτομο που θα τον διαδεχθεί θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της εκπλήρωσης των υποσχέσεων της Heineken για το 2030, εν μέσω παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, σημειώνει το Reuters.

Παράλληλα, το μέλλον του κλάδου σκιάζει η ανησυχία για την άνοδο νέων ανταγωνιστών, τα φάρμακα απώλειας βάρους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών, όπως και η μεταβαλλόμενη στάση απέναντι στην κατανάλωση αλκοόλ.

Με βάση τη στρατηγική της εταιρείας για το 2030, ο νέος CEO θα πρέπει να στρέψει τους πόρους της Heineken σε συγκεκριμένα brand και αγορές, ενώ παράλληλα υπάρχουν στόχοι αναφορικά με τις πωλήσεις, τα κέρδη και την εξοικονόμηση κόστους, τους οποίους οφείλει να τηρήσει.