Ποια δρομολόγια του μετρό και του τραμ επηρεάζονται από τη στάση εργασίας.

Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2025, εργαζόμενοι από όλες τις γραμμές των Σταθερών Συγκοινωνιών: Μετρό (Γραμμές 2 & 3), Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ Γραμμή 1) και Τραμ.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η στάση εργασίας είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στη 01:00 π.μ. και να ολοκληρωθεί στις 05:00 π.μ., με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα πρωινά δρομολόγια και ορισμένα από αυτά να ξεκινήσουν αργότερα.

Η στάση εργασίας θα επηρεάσει την έναρξη των δρομολογίων σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ, με την επαναφορά τους να γίνεται σταδιακά μετά τις 05:00 π.μ.

Στην κοινή ανακοίνωση των σωματείων της ΣΤΑ.ΣΥ., εξηγείται, πως η κινητοποίηση ήταν απόφαση που πάρθηκε ως «άμεση απάντηση» στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τις οποίες οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «ασύνετες» και «αβάσιμες».

Τα σωματεία υπογραμμίζουν ότι οι δηλώσεις αυτές αφορούν ζητήματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί και συμπεριλαμβάνονται στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (2024–2025).

Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι

Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ.

Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης για νυχτερινή εργασία και αργίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, την ώρα που το Υπουργείο μιλά για «συνεργασία» και για 24ωρη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, «το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι.