Αναλυτικά, σήμερα 29 Νοεμβρίου 2025, ημέρα κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί ως τις 14:00 το μεσημέρι, λόγω της στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.