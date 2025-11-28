Οι ώρες αναχώρησης των τελευταίων συρμών του μετρό και το τραμ πριν την έναρξη της στάσης εργασίας.

Από τις 10:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθεί τελικά η στάση εργασίας στο μετρό και το τραμ αύριο, Σάββατο.

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν στάση εργασίας την ώρα της κηδείας του συναδέλφου τους που έχασε τη ζωή του στο εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά, την περασμένη Τετάρτη.

Για αυτό τον λόγο οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 14:00, ενώ ανεστάλη η μεταμεσονύχτια στάση εργασίας που είχαν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι.

Οι ώρες αναχώρησης των τελευταίων συρμών

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν από την έναρξη της στάσης εργασίας, θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά)

από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47

από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42

Γραμμές 2, 3 μετρό

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30

Οι σταθμοί του μετρό θα ανοίξουν ξανά στις 14:00.

Τραμ

Γραμμή 7

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58

Γραμμή 6

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06

Γραμμές 6, 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):