Ο σένσορας «χάλαγε το μάθημα», αδιανόητες δικαιολογίες για τον αποκλεισμό παιδιού με διαβήτη από ιδιωτικό σχολείο της Αττικής. Η καταγγελία της ΠΕΑΝΔ.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο για 5χρονο μαθητή με διαβήτη καθώς οι πρώτες μέρες σε ιδιωτικό σχολείο της Αττικής σημαδεύτηκαν από πρωτοφανείς χειρισμούς και αστοχίες ως προς το πρόβλημα υγείας του με το «κερασάκι στην τούρτα» να είναι η απομάκρυνση του από το σχολικό περιβάλλον.

Το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από την Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ) με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης να προκαλούν έντονη ανησυχίας για την προστασία των παιδιών με προβλήματα υγείας αλλά και για το πώς διαχειρίζονται τα σχολεία την παρουσία και το έργου του σχολικού νοσηλευτή. Τα όσα συνέβησαν εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της σχολικής νοσηλεύτριας, καθώς η παρουσία της θεωρείται κρίσιμη για την ασφαλή παραμονή και φροντίδα παιδιών με χρόνια νοσήματα. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική στήριξη ή πρόβλεψη για τη διαχείριση της υγείας του παιδιού εντός του σχολείου αντίθετα μετά από σωρεία ατυχών γεγονότων και περιστατικών, η διεύθυνση του σχολείου τους οδήγησε στην έξοδο επικαλούμενη διάφορες εν πολλοίς ατυχείς δικαιολογίες.

Σκοπός της δημοσιοποίησης του περιστατικού όπως σημειώνει στο Dnews η πρόεδρος της ΠΕΑΝΔ κα Σοφία Μανέα «είναι η άμεση παρέμβαση των υπευθύνων και την απόδοση ευθυνών σε όσους θέλουν να λέγονται εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας καταπατώντας τις ψυχές των ηρώων μας, των παιδιών με διαβήτη.»

Η καταγγελία της ΠΕΑΝΔ για τον 5χρονο διαβητικό μαθητή

Ένα απίστευτα «τραγικό» συμβάν συνέβη σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο, εις βάρος 5χρονου παιδιού με ΣΔτ1. Εξαιτίας σοβαρής έλλειψης γνώσης της σχολικής νοσηλεύτριας σε ό,τι αφορά τη φροντίδα του 5χρονου μαθητή με διαβήτη, αλλά και της "αδιαφορίας" της να επιμορφωθεί περαιτέρω αφού δεν είχε ιδέα (η οικογένεια φρόντισε αν και είχε την υποχρέωση να της φέρει τον εκπαιδευτή αντλίας να την εκπαιδεύσει) για να μπορεί να στηρίξει το παιδάκι, δεδομένου του ότι το σχολείο είχε αποδεχθεί το παιδί γνωρίζοντας την πάθηση του διαβήτη και τις ανάγκες του (είχαν λάβει ό,τι απαιτείται από τον θεράποντα ιατρό του παιδιού), κατέληξε να κινδυνεύσει η υγεία του παιδιού (σοβαρή υπογλυκαιμία) και να ΔΙΩΧΘΕΙ τελικά χθες το παιδάκι από το σχολείο. Και το πιο τραγικό όλων, είναι οι λόγοι που ειπώθηκαν από τους ιδιοκτήτες του σχολείου και τη δασκάλα η οποία έλεγε στη μητέρα δεν ξέρω και δεν μπορώ να βοηθήσω (ενώ έχει ο βαφτιστήρας της διαβήτη!!):

ο ήχος του σένσορα ενοχλεί τα άλλα παιδιά και μας χαλάει το μάθημα (ενώ ο ήχος του σένσορα προφυλάσσει το παιδί, ο σένσορας προειδοποιεί τη νοσηλεύτρια να δράσει παρά το ότι η ίδια δεν έπραττε τίποτα άρα ο σένσορας συνεχίζει να χτυπά)

εξαιτίας του διαβήτη, το παιδί παρακωλύει το σχολικό καθώς πάει συχνά στην τουαλέτα (αν το παιδί έχει ψηλό γιατί η νοσηλεύτρια δεν κάνει ό,τι απαιτείται, ναι, όντως το παιδί θέλει συχνά τουαλέτα αλλά αντί να δει πώς θα προστατεύει το παιδί απο τα ψηλά σάκχαρα, τους πείραξε η συχνή τουαλέτα)

το παιδί πίνει χυμό και τρώει κρακερ και οι άλλοι μαθητές αντιδρούν (αν είχε εξηγήσει στους μαθητές τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί και γιατί πρέπει να φάει, θα τον είχαν αγκαλιάσει αντί να τον δακτυλοδείχνουν)

και άλλα πολλά.. που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους

Η μητέρα σε πολύ κακή κατάσταση, το παιδί ακόμη χειρότερα καθώς υπέστη τόσο καιρό αυτές τις καταστάσεις και τελικά βίωσε την απόρριψη εξαιτίας του Διαβήτη του (παρά το ότι ο ίδιος και οι γονείς είναι ιδιαίτερα συμφιλιωμένοι με αυτό) και ο πατέρας χρεωμένος με δάνειο για να μπορέσει να πληρώνει το ιδιωτικό οι οποίοι είχαν διαβεβαιώσει κατά την εγγραφή ότι αποδέχονται το παιδί καθώς διαθέτουν νοσηλεύτρια σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Η ιδιοκτήτρια του σχολείου παρεμπιπτόντως φοράει σένσορα καταγραφής γλυκόζης. Αυτά καταγράφονται εν έτη 2025 στο χώρο της εκπαίδευσης!! Τι λέτε..

θα κάνουν γραπτώς τους λόγους που έδιωξαν το παιδί; Θα αποδοθούν ευθύνες στο εκπαιδευτήριο και τη νοσηλεύτρια; Θα παραιτηθεί η νοσηλεύτρια από τη θέση της αναλογιζόμενη την ευθύνη του επαγγέλματός της; Πολλά θα.. θα ακολουθήσουν... Για το περιστατικό ζητούμε την άμεση παρέμβαση των υπευθύνων και την απόδοση ευθυνών σε όσους θέλουν να λέγονται εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας καταπατώντας τις ψυχές των ηρώων μας, των παιδιών με διαβήτη.

Η θέση της ΠΕΑΝΔ: «Κανένας αποκλεισμός μαθητή με διαβήτη από το σχολικό περιβάλλον δεν είναι αποδεκτός»

Αντί να υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών –ώστε να δείξουν κατανόηση και στήριξη– το παιδί βρέθηκε στο περιθώριο, βιώνοντας απόρριψη και στιγματισμό. Οι γονείς βρίσκονται σε απόγνωση, αφού είχαν εμπιστευτεί το σχολείο και είχαν επωμιστεί τεράστιο οικονομικό βάρος για τη φοίτηση του παιδιού, με την υπόσχεση ότι υπήρχε πλήρης υποστήριξη από εξειδικευμένη νοσηλεύτρια. Πλέον το περιστατικό έχει πάρει το δρόμο της διερεύνησης με τους γονείς να κινούνται αρμοδίως ώστε να αποδοθούν ευθύνες αλλά και να βρεθεί λύση για την φοίτηση του παιδιού στα μέσα της σχολικής χρονιάς.

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα μεγάλο κενό στην εκπαιδευτική και υγειονομική στήριξη των μαθητών με χρόνιες παθήσεις και αναδεικνύει το επιτακτικό της θέσπισης δεσμευτικών κανόνων για όλα τα σχολεία, ώστε να μην αποκλείεται κανένα παιδί από την εκπαίδευση λόγω προβλημάτων υγείας.

Όπως τόνισε στο Dnews η κα Μανέα «απαιτούμε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των μαθητών, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση και ασφαλή περιβάλλοντα μάθησης. Οι δικαιολογίες που επικάλεστηκε το σχολείο για να διωχθεί το παιδί είναι απαράδεκτες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που βιώνει ένα παιδί με διαβήτη. Είναι ανήκουστο να προβάλλεται ως δικαιολογία ότι ενοχλεί ο ήχος του σένσορα της αντλίας όταν ενεργοποιείται σε φάσεις που το παιδί χρήζει επαυξημένης προσοχής και πρέπει να επιληφθεί η νοσηλεύτρια καθώς δεν είναι πάντα δίπλα του. Μάλιστα το σχολείο έβγαλε σε αργία της συγκεκριμένη σχολική νοσηλεύτρια μετά τα συμβάντα, χωρίς να έχει ειδοποιηθεί η οικογένεια του παιδιού και ο μαθητής πήγε στο σχολείο χθες το πρωί χωρίς η αντικαταστάτρια νοσηλεύτρια να έχει επαρκή ενημέρωση για το ιατρικό του ιστορικό και κάλεσε τους γονείς μέσα στη μέρα για να αποσαφηνίσει πώς πρέπει να κινηθεί με τις μετρήσεις του παιδιού. Η σοβαρότητα του πράγματος είναι μέγιστη και πρέπει να δοθεί προσοχή σε τέτοια περιστατικά γιατί εγκυμονείται υψηλό ρίσκο με την διαχείριση των ιατρικών ζητημάτων παιδιών. Όλοι οι αρμόδιοι πρέπει να έχουν συναίσθηση της κατάστασης και να μην παίρνουν ελαφρά τη καρδία το έργο και το ρόλο των σχολικών νοσηλευτών. »