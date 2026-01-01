Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Παίδων.

Σε μία σοκαριστική καταγγελία προέβη μία 13χρονη, καθώς όπως ανέφερε, δύο ανήλικοι αποπειράθηκαν να τη βιάσουν την Τρίτη (29/12) αφού της χορήγησαν ινδική κάνναβη.

Η ανήλικη κατήγγειλε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως δύο νεαροί ηλικίας, 16 και 17 ετών της έδωσαν ινδική κάνναβη με σκοπό να ζαλιστεί, να χάσει την επαφή με το περιβάλλον και να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά χωρίς τη θέλησή της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 13χρονη μαζί με μία 15χρονη φίλη της πήγαν στο σπίτι ενός εκ των δύο ανηλίκων, τους οποίους είχαν γνωρίσει μέσω των κοινωνικών δικτύων και με τους οποίους είχαν επικοινωνία τα τελευταία 24ωρα, οι οποίοι φέρονται να της έδωσαν κάνναβη με αποτέλεσμα να έχει συμπτώματα ζάλης και τάση για λιποθυμία.

Η μητέρα της φέρεται να ήταν αυτή που εντόπισε τη 13χρονη καθώς είχε εγκαταστήσει στο κινητό της κόρης της μία εφαρμογή, η οποία έστελνε σήμα πίσω στο δικό της κινητό και μπόρεσε να καταλάβει που βρισκόταν η κόρη της.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία σε σχετικά καλή κατάσταση και λίγο αργότερα έκανε τη σχετική καταγγελία σε τοπικό αστυνομικό τμήμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη των δύο ανηλίκων. Ο 17χρονος κρατείται για απόπειρα βιασμού, ενώ ο 16χρονος έχει αφεθεί ελεύθερος καθώς δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του.

Έχει δοθεί όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κορίτσι έχει πέσει θύμα βιασμού, ενώ ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η 15χρονη φίλη της 13χρονης δήλωσε στους αστυνομικούς ότι την ίδια δεν την πείραξε κανείς.