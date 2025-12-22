Σκληρή προειδοποίηση από τον Σύλλογο Διδασκόντων προς τους μαθητές για να μην ξανασυμβεί παρόμοιο συμβάν.

Μαθητές «έσκασαν» δυναμιτάκι την ώρα του μαθήματος στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ραφήνας, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με επίσημη επιστολή του Συλλόγου Διδασκόντων την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια μαθήματος, μαθητής πέταξε δυναμιτάκι μέσα σε σχολική αίθουσα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό καθηγητή. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό ατύχημα, καθώς στην αίθουσα βρίσκονταν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύει το rpn.gr, η συγκεκριμένη πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα, τόσο για τον δράστη όσο και για τους κηδεμόνες του, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες για παραμέληση ανηλίκου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδρίασε εκτάκτως στις 18 Δεκεμβρίου και αποφάσισε τη λήψη κάθε δυνατού προληπτικού μέτρου, καλώντας παράλληλα τους γονείς να συμβάλουν ενεργά στην αποτροπή τέτοιων επικίνδυνων συμπεριφορών. Όπως επισημαίνεται, το σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την προμήθεια εκρηκτικών υλικών από μαθητές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία των οικογενειών. Παράλληλα, έγινε σαφές ότι σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων περιστατικών, δεν θα εγκριθεί η πραγματοποίηση πολυήμερων σχολικών εκδρομών, καθώς η ευθύνη των συνοδών εκπαιδευτικών είναι μεγάλη και προϋποθέτει κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Ραφήνας

Την Παρασκευή, 12/12/25, κάποιος μαθητής έριξε ένα ισχυρό δυναμιτάκι εντός της σχολικής αίθουσας την ώρα που διεξάγονταν μάθημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του καθηγητή. Δυστυχώς, μερικοί μαθητές φαίνονται να μην αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα της πράξης αυτής η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς των παρευρισκόμενών και αποτελεί ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, τόσο για τους δράστες, όσο και για τους κηδεμόνες τους, οι οποίοι σε περίπτωση ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ διώκονται για παραμέληση ανηλίκου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, στις 18/12/2025, συζήτησε το θέμα και αποφάσισε να λάβει κάθε δυνατό προληπτικό μέτρο για την αποφυγή παρόμοιων πράξεων. Γι΄ αυτό επιθυμούμε την συνδρομή των γονέων και κηδεμόνων.

Παρακαλούμε πολύ, για την ασφάλεια όλων:

α) να συζητήσετε με τα παιδιά σας τονίζοντας την επικινδυνότητα των πράξεων αυτών και

β) να τα επιτηρείτε ώστε να αντιληφθείτε και να αποτρέψετε εγκαίρως την προμήθεια εκρηκτικών, κάτι το οποίο το σχολείο δεν μπορεί να κάνει.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε σε περίπτωση παρόμοιων πράξεων να μην εγκρίνει την πραγματοποίηση πολυήμερων εκδρομών, δεδομένου ότι η ευθύνη των συνοδών καθηγητών είναι μεγάλη και δεν αναλαμβάνει κανείς να συνοδεύσει αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεργασία με τους μαθητές σε βασικά θέματα.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.