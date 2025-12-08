Πλήθος αγροτών έχει συγκεντρωθεί έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα.

Στο σημείο έχουν φτάσει περίπου 25 τρακτέρ σε μορφή κομβόι, τα οποία παρατάχθηκαν στο δρόμο, ενώ μια κλούβα της ΕΛΑΣ εμποδίζει την πρόσβασή τους στο γραφείο, προκαλώντας ένταση.

Οι αγρότες ζητούν την άμεση αποχώρηση της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι «η κλούβα είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο» και δηλώνουν αποφασισμένοι: «Θα περάσουμε με τα τρακτέρ».

Σύμφωνα με το karditsalive, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι κάθετοι ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο ζητώντας να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Από πλευράς της αστυνομίας αυτό δεν γίνεται αποδεκτό με τους αγρότες να λένε ότι θα φέρουν και άλλα τρακτέρ μέσα στην πόλη παραμένοντας όσο χρειαστεί για να ολοκληρώσουν την διαμαρτυρία τους. Ο K. Τζελλας καταγγέλλει τον Υπουργό και τον καλεί να δώσει εντολή να ανοίξουν τους δρόμους...

{https://www.youtube.com/watch?v=Nl8mPTybPg8}

Ο αποκλεισμός του γραφείου είχε αποφασιστεί την Κυριακή, στη συνέλευση του μπλόκου Ε-65, ως διαμαρτυρία για την κυβερνητική πολιτική στον πρωτογενή τομέα. «Μας οδηγούν στην εξαθλίωση· θα αγωνιστούμε για να μείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας. Παράλληλα, αποφασίστηκε η συμμετοχή αντιπροσωπείας των αγροτών στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Πέμπτη, στις 10 το πρωί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-desr7tika3yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τσιάρας: «Απόφαση της αστυνομίας, όχι δική μου»

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ότι η παρουσία της κλούβας αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση της αστυνομίας και όχι δική του, τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να συναντηθεί με τους αγρότες.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζέλλας κάλεσε τον υπουργό «να δώσει εντολή να φύγει η κλούβα». Λίγο αργότερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε πως ζήτησε ο ίδιος την απομάκρυνση της κλούβας ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να παραδώσουν τα αιτήματά τους.

Μετά από λίγη ώρα η κλούβα της Αστυνομίας αποχώρησε ενώ οι αγρότες άδειασαν ζωοτροφές στο δρόμο έξω από το πολιτικό γραφείο εκφράζοντας έτσι την διαμαρτυρία τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=Y-zIPSblFMU}