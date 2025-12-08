«Χρειαζόμαστε μια ενωτική προοδευτική απάντηση για να μην υπάρχει δεξιά κυβέρνηση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.»

Στη συνέντευξή του στον Ρ/Σ Αθήνα 984, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, υπογράμμισε ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η ενότητα αποτελούν το κύριο ζητούμενο για τη χώρα. Όπως τόνισε, «έχω τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι είμαι αντίθετος με τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου».

Αναφερόμενος στην τρέχουσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση, σημείωσε ότι υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα, ιδίως μετά τα εργατικά δυστυχήματα, όπως αυτό στο εργοτάξιο του Ελληνικού, όπου φέτος καταγράφηκαν 180 θύματα και 300 σοβαροί τραυματισμοί. «Είναι απίστευτο», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μιας ενωτικής προοδευτικής απάντησης, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα τρίτης δεξιάς κυβέρνησης.

Ο κ. Φάμελλος εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανεξάρτητα από τα πρόσφατα γεγονότα, έχει εδώ και έναν χρόνο καταθέσει συνεπή πρόταση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Όλες οι πρωτοβουλίες και η στάση του κόμματος μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα στοχεύουν σε αυτόν τον κεντρικό στόχο, δίνοντας στους πολίτες απάντηση στις εκλογές. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες θέλουν μια λύση ενωτική και προοδευτική, που να μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση, χωρίς να παραγνωρίζει τις καθυστερήσεις ή τις δυσκολίες που υπάρχουν.

Σχετικά με την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς και τα σχέδια για νέο κόμμα , ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι το μείζον δεν αλλάζει: «Οποιαδήποτε συζήτηση που δεν δίνει τη λύση στις επόμενες εκλογές, θα αναιρέσει και θα σκιάσει το μείζον. Το μείζον είναι η ενωτική προοδευτική απάντηση».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι ευθύνες για την καθυστέρηση στη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων δεν είναι ίδιες για όλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά τη μεγάλη αλλαγή πριν από έναν χρόνο με τη συμμετοχή 70 χιλιάδων μελών και το Συνέδριο που ακολούθησε, έχει αποδείξει στην πράξη ότι παίρνει πρωτοβουλίες με υπέρβαση και των κομματικών ορίων, χωρίς εγωιστικές διαθέσεις και γραφειοκρατία. «Αυτή η συζήτηση για κοινό υποψήφιο Πρόεδρο Δημοκρατίας και για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο τέθηκε δημόσια από τον Ιανουάριο και πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει συνέχεια», τόνισε.

Η προσπάθεια ενότητας δεν αφορά μόνο τις προγραμματικές θέσεις αλλά και την επικοινωνία με την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως δήλωσε, επιδιώκει συνομιλία με τους πολίτες, ώστε το πρόγραμμα του ενωτικού προοδευτικού σχήματος να δίνει πλειοψηφία και να μπορεί να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές. Η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σημαντική, με παρεμβάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τις διακρίσεις, αλλά και στην αποκάλυψη σκανδάλων, όπως οι υποκλοπές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αγώνα των αγροτών, τονίζοντας ότι είναι δίκαιος και έχει εθνική σημασία. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι ευθύνεται για την κρίσιμη κατάσταση της υπαίθρου και την ερήμωση της παραγωγής, ενώ υπογράμμισε ότι η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν δικαιολογεί τα σημερινά προβλήματα, όπως οι απώλειες λόγω ευλογιάς των ζώων ή η φυγή νέων από την ύπαιθρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από τον Ιανουάριο και με προσωπική εμπλοκή του κ. Φάμελλου, έχει καταθέσει πρόγραμμα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, αποζημιώσεις, εργάτες γης και θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία με όλους τους προοδευτικούς φορείς, ακόμα και εκείνους που βρίσκονται εκτός Βουλής. Η κοινοβουλευτική συμπόρευση, το φόρουμ διαλόγου και τα κοινά πεδία κοινωνικών αγώνων αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες αυτής της συνεργασίας. Στόχος είναι μια ενωτική προοδευτική απάντηση που θα αποτρέψει δεξιά κυβέρνηση και θα οικοδομήσει μια καλύτερη και προοδευτική Ελλάδα.

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει συγκεκριμένη προοδευτική φωνή, μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση, να αποκαλύψει τις αδυναμίες και τα προβλήματα και να προασπίσει την ενότητα της κοινωνίας. «Το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα είναι σημαντικό για την ενότητα του προοδευτικού χώρου και για τη δημιουργία ενός ενωτικού ψηφοδελτίου που θα εφαρμόσει προοδευτικές πολιτικές», κατέληξε, υπενθυμίζοντας ότι η προσπάθεια δεν είναι προσωρινή ούτε έχει προσωπικό ή κομματικό χαρακτήρα, αλλά αφορά το συλλογικό συμφέρον και την επόμενη μέρα της χώρας.