«Δεν παραιτούμαι», δήλωσε ο Γιάννης Μπουλέκος στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή.

Το μέλος της πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος για τα κομματικά Μέσα υποστήριξε ότι από την ημέρα που ανέλαβε την ευθύνη εξυγίανσης και βιωσιμότητας των Μέσων ενημέρωσης του κόμματος δεν έχει παρέμβει σε κανέναν δημοσιογράφο για το τι θα γράψει και πώς θα είναι το πρωτοσέλιδο της «Αυγής».

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Με αφορμή την παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή», Σπύρου Σουρμελίδη, για το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής:

Γ. ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ: Από τη ημέρα που έχω αναλάβει την ευθύνη εξυγίανσης και βιωσιμότητας των Μέσων δεν έχω παρέμβει επ’ ουδενί και σε κανέναν δημοσιογράφο για το τι θα γράψει, τι θα πει και πώς θα είναι το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Δεν έχω παρέμβει ποτέ γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος.

Γ. ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ: Εγώ έχω μια σταθερή άποψη από το καλοκαίρι του ’23, αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προτάσσει τις πολιτικές.

Αναφορικά με το άρθρο του στην Κυριακάτική Αυγή:

Γ. ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ: Ήταν η προσωπική άποψη και η οποία είναι σταθερή εδώ και πάρα πολύ καιρό.

ΔΗΜ: Εσείς θα θέλατε να παραμείνει στη θέση του ο διευθυντής της εφημερίδας;

Γ.ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ: Είχα άψογη η συνεργασία με τον κ. Σουρμελίδη για την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης των Μέσων και έχω άψογη προσωπική άποψη για τη δημοσιογραφική επάρκειά του. Καλό θα ήταν να τοποθετηθεί ο ίδιος ο κ. Σουρμελίδης.

Σχετικά με το άρθρο του:

Γ. ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ: Είναι σταθερή μου άποψη ότι για να μπορέσει να προκύψει ενιαία έκφραση των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να προκύψει επί πολιτικής βάσης και όχι επί προσώπου. Δεν αντιλαμβάνομαι, ενώ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν υπάρχουν και δεν πιστεύει σε Μεσσίες, γιατί το άρθρο μου έχει ερμηνευτεί ως μομφή στον Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείς αν σκέφτεται να παραιτηθεί κι αυτός:

Γ.ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ: Όχι βέβαια.