Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απωλέσει την αξιοπιστία του πολύ καιρό πριν, τόνισε ο Αλ. Μεϊκόπουλος.

«Δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν κόμμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, οι παράλληλοι βίοι δεν βοηθούν», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή» καθώς και στο άρθρο του κ. Μπουλέκου είπε ότι «είναι άστοχες και οι δύο ενέργειες διότι όποιος παραβρέθηκε στην βιβλιοπαρουσίαση, είτε κάθισε στον εξώστη είτε κάθισε στην πλατεία, το ίδιο πράγμα άκουσε, το θέμα ήταν τι κατάλαβε. Νομίζω ότι ελάχιστα πράγματα κατάλαβαν όσοι γράφουν τέτοια άρθρα ή έχουν τέτοια πρωτοσέλιδα».

Ερωτηθείς αν θα προσχωρήσει στο ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα απάντησε ότι θα τιμήσει την ψήφο των πολιτών της Μαγνησίας μέχρι τέλους, αλλά από εκεί και πέρα θα τον ενδιέφερε μια τέτοια προοπτική.

Αναλυτικά, επεσήμανε:

Για την «Αυγή»:

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι είναι άστοχες και οι δύο ενέργειες, και το άρθρο διότι όποιος παραβρέθηκε στην βιβλιοπαρουσίαση -η οποία μόνο βιβλιοπαρουσίαση δεν ήταν, πολιτικό γεγονός ήταν- είτε κάθισε στον εξώστη είτε κάθισε στην πλατεία, το ίδιο πράγμα άκουσε το θέμα ήταν τι κατάλαβε. Συνεπώς εγώ νομίζω ότι ελάχιστα πράγματα κατάλαβαν όσοι γράφουν τέτοια άρθρα ή έχουν τέτοια πρωτοσέλιδα. Ο Αλ. Τσίπρας το μόνο πράγμα που δεν θέλει είναι συνεννοήσεις κορυφής, αντιθέτως περιέγραψε μια διαφορετική πορεία.

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο να επισημαίνετε το γεγονός της ελευθερίας του Τύπου, νομίζω ότι επειδή ένα άρθρο σε κάποιους δεν άρεσε ή ήταν άστοχο να πρέπει να υποβληθεί η παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο στην ουσία.

Ερωτηθείς αν είναι «βίοι παράλληλοι» ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας:

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Οι συνεδριακές αποφάσεις που έχουμε πάρει μιλούσαν εδώ και καιρό για μια ανάγκη συμπόρευσης του προοδευτικού χώρου και των προοδευτικών δυνάμεων. Δεύτερον, υπάρχει μια ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας πριν από λίγο καιρό η οποία κατά τη γνώμη μου βιάστηκε να ανακοινώσει μια συμπόρευση τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας δεν έχει ανακοινώσει κάτι, δεν έχει δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός φορέας. Θα δημιουργηθεί σίγουρα, αλλά το να σπεύσει ένας οργανωμένος χώρος να βγάλει μια ανακοίνωση για συμπόρευση χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί κάτι νομίζω ότι αυτό από μόνο του λειτουργεί ως ανάδειξη προθέσεων, αλλά από μόνο του αυτό υπονομεύει μια κομματική λειτουργία.

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο κ.Τσίπρας:

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απωλέσει την αξιοπιστία του πολύ καιρό πριν. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια γνήσια και ειλικρινή πρόθεση να εκφράσει μια πολιτική στρατηγική περί συμπόρευσης και δημιουργίας μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης όμως οι πολυδιασπάσεις του έχουν αφαιρέσει το πιο ζωτικό στοιχείο ενός χώρου, την αξιοπιστία του και αποτυπώνεται συνεχώς και δημοσκοπικά αυτό. Δεν βοηθάει η δημοσκοπική καταγραφή αλλά και εσωκομματική κατάσταση το να διατυπώσεις μια τέτοια πρόταση από εκεί και πέρα εγώ το θεωρώ απόλυτα λογικό, φυσιολογικό και πολιτικά ορθό όταν ο φυσικός ηγέτης αυτού του χώρου έχει εκδηλώσει την πρόθεση να διαμορφώσει με νέους όρους, με όρους ανασύνθεσης όχι αναπαλαίωσης ένα διαφορετικό φορέα νομίζω ότι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει ορισμένες αποφάσεις. Η αρχιτεκτονική είναι συζητήσιμη και η μέθοδος εγώ νομίζω όμως ότι εφόσον ανακοινωθεί ένας τέτοιος πολιτικός φορέας όλοι θα πρέπει να τοποθετηθούν ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι οι παράλληλοι βίοι βοηθούν μια τέτοια κατάσταση.

ΔΗΜ: Λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρχει και κόμμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μαζί

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ακριβώς λέω.

Για το άρθρο στην «Αυγή»:

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εκφράστηκε μια άποψη με την οποία διαφωνώ, δεν νομίζω όμως ότι εφόσον σεβόμαστε μια δημοκρατική διαδικασία και ιδιαίτερα μια λογική της ελευθερίας του Τύπου θα πρέπει να υποβάλλονται και παραιτήσεις επειδή εκφράστηκε μια άποψη.

Για την βιβλιοπαρουσίαση του κ. Τσίπρα

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Τσίπρας είπε ένα πράγμα- κι εδώ απαντάω στον σύντροφο (κ. Μπουλέκο)- ο ενδεχόμενος νέος πολιτικός φορέας κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να ειπωθεί ως ένα απλό άθροισμα των υπαρχουσών δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό που περιέγραψε είναι μια προσπάθεια που θα έχει ως κεντρική ιδέα την ανασύνθεση του χώρου και όχι την αναπαλαίωση. Κι όταν λέω ανασύνθεση εννοώ και σε πρόσωπα και σε πολιτικές. Και δεύτερον, η κόκκινη γραμμή που χάραξε δεν την χάραξε για να απαξιώσει πρόσωπα ή χώρους, είπε όταν δημιουργηθεί κάτι τέτοιο οι πόρτες δεν θα κλείσουνε για κανέναν αλλά δεν θα ανοίξουν κι αυτόματα λόγω παλαιότητας ή κομματικών χιλιομέτρων

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω μιλήσει από πολύ νωρίς για την ανάγκη να επανέλθει ο Αλέξης Τσίπρας το πολιτικό προσκήνιο και νομίζω το έπραξε και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό που έχει γίνει.

ΔΗΜ: Είστε διαθέσιμος;

Α.ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω δηλώσει ότι θα τιμήσω την ψήφο των πολιτών της Μαγνησίας μέχρι τέλους από εκεί και πέρα προσωπικά με ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική, όμως προοδευτικός χώρος θα υπάρχει και χωρίς τον Μεϊκόπουλο, χωρίς όλους εμάς.