Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.

Τρόμο προκάλεσε στους οδηγούς της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Χαλκιδικής ένας ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Μουδανιών, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στα social media.

Στο video που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται καθαρά το όχημα του οδηγού να κινείται προς Χαλκιδική, με τους υπόλοιπους οδηγούς να προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί σύμφωνα με το parallaximag.gr.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ξεκάθαρα το όχημα του ηλικιωμένου να κινείται στη λάθος πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς Χαλκιδική, ενώ οι υπόλοιποι οδηγοί προσπαθούν να τον αποφύγουν.