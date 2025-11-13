Η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί σε 10 ευρώ ημερησίως.

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 19χρονο Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη σε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς κατείχε παράνομα μία βαλλίστρα. Η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί σε 10 ευρώ ημερησίως.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε τέσσερα σπίτια στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, στο πλαίσιο ελέγχων για δράση Τούρκων υπηκόων στη χώρα.

Ο 19χρονος είχε στο παρελθόν συλληφθεί για παράνομη διακίνηση, ενώ μετά την αποφυλάκισή του βρισκόταν σε καθεστώς περιοριστικών όρων. Στην ίδια επιχείρηση προσήχθησαν ακόμη δέκα άτομα (9 Τούρκοι και 1 Έλληνας), τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία μεμπτότητας σε βάρος τους. Απολογούμενος, ο 19χρονος ισχυρίστηκε ότι η βαλλίστρα δεν ανήκε στον ίδιο και ότι φιλοξενούνταν στο σπίτι όπου συνελήφθη.