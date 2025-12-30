Η ΚΝΕ ζητά την άμεση ακύρωση της ποινής της φυλακής και της μετάθεσης του στρατιώτη Μάνου Παπαγεωργίου.

Με ανακοίνωσή της η ΚΝΕ καταγγέλλει την ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου επειδή χαιρέτισε στη μεγάλη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στο Σύνταγμα ενάντια στον προϋπολογισμό, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους αγρότες.

Όπως τονίζεται, «οι νέοι που υπηρετούν τη θητεία τους έχουν πολιτικά δικαιώματα και καμία κυβέρνηση, ούτε ο αντιδραστικός στρατιωτικός κανονισμός δεν μπορεί να τους τα στερήσει».

«Πρωτίστως έχουν αξιοπρέπεια και θέληση να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους. Έχουν συνείδηση ότι υπηρετούν τον λαό και όχι τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, την εμπλοκή στα πολεμικά μέτωπα, την "κουλτούρα πολέμου" όπως τους ζητά η κυβέρνηση και η ΕΕ. Αυτήν την περήφανη στάση δεν μπορούν να την ξεριζώσουν όσες ποινές κι αν τους επιβάλλουν.

Η επιχείρηση τρομοκράτησης των νέων στρατευμένων θα πέσει στο κενό. Θα βρει απέναντί της τους συλλόγους των αγροτών, των εργαζομένων, των φοιτητών, όλο τον λαό»