«Να γνωρίζει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς στην εξεταστική επιτροπή βγάζουμε πράγματα πλέον ανθρώπων που συνδέονται άμεσα με το ΠΑΣΟΚ και με τον κ. Ανδρουλάκη», τόνισε ο Μ. Λαζαρίδης.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κ. Καραμανλής δεν εμπλέκεται σε αυτά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας. Αλλαγή στην ηγεσία της ΝΔ θα γίνει όταν ο Μητσοτάκης χάσει εκλογές του ’30-’31 γιατί του ’27 θα τις κερδίσει και πιστεύω ότι θα είναι και αυτοδύναμος», δήλωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή.

Πρόσθεσε ότι ο Κ. Καραμανλής δεν έχει καμία απολύτως τέτοια προσέγγιση, επεσήμανε ωστόσο ότι επί κυβέρνησής του «βγήκε το περίφημο "Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά", ενώ σε ό,τι αφορά τον Αντ. Σαμαρά, όπως είπε, «η ιστορία του δεν είναι καλή».

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν είναι απέναντι στους αγρότες, αλλά «είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης και για αυτό στο τέλος του έτους οι αγρότες θα πάρουν 600 εκατ. παραπάνω απ’ ότι πήραν πέρυσι».

Σχετικά με το εξώδικο του Σταύρου Βαβία προς τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο βουλευτής της ΝΔ είπε: «Δεν τον κατηγόρησα και δεν του είπα ότι εμπλέκεται, ρώτησα. Απλά να γνωρίζει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς στην εξεταστική επιτροπή βγάζουμε πράγματα πλέον ανθρώπων που συνδέονται άμεσα με το ΠΑΣΟΚ και με τον κ. Ανδρουλάκη».

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Κληθείς να σχολιάσει τις θέσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών για το αγροτικό ζήτημα:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν την άποψή τους, ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει σήμερα στη ΝΔ. Ακούμε τις απόψεις τους, να θυμίσω ότι επί εποχής κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή βγήκε το περίφημο «Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

Σχετικά με την σημερινή συνύπαρξη του κ.Καραμανλή με τον κ. Βενιζέλο σε εκδήλωση:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: θα ήθελα να ρωτήσετε τον κ. Καραμανλή και τον κ. Βενιζέλο τι είναι αυτό που τους ενώνει ενώ μέχρι πρότινος τους χώριζαν πολλά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Μπορούν να έχουν άποψη αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, τι έχει συμβεί όταν κάποιος έχει κυβερνήσει.

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τους ίδιους προβληματισμούς έχουμε και εμείς, δεν είμαστε απέναντι στους αγρότες είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης και για αυτό στο τέλος του έτους οι αγρότες θα πάρουν 600 εκατ. παραπάνω απ’ ότι πήραν πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανοίξει πλέον μια πολύ σοβαρή κουβέντα, πρέπει να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα όλα τα κόμματα που θέλουμε να πάμε τον πρωτογενή τομέα την επόμενη μέρα, γιατί το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα δεν είναι ότι η Ελλάδα χάνει επειδή δεν έχει επιδοτήσεις, το πρόβλημα είναι ότι δεν αγγίζουμε τον πυρήνα του προβλήματος ο οποίος είναι η παραγωγικότητα.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι ο στόχος της κριτικής των δύο πρώην πρωθυπουργών είναι η αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σε ό,τι αφορά τον Αντ. Σαμαρά η ιστορία του δεν είναι καλή, το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά, και παρόλο που τον τίμησε η παράταξη το 2009 και τον έκανε αρχηγό της ΝΔ σήμερα βλέπω άλλα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τον Κ. Καραμανλή, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κ. Καραμανλής δεν εμπλέκεται σε αυτά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας. Αλλαγή στην ηγεσία της ΝΔ θα γίνει όταν ο Μητσοτάκης χάσει εκλογές, όλες αυτές οι μπούρδες που ακούω για εν κινήσει αλλαγές και ιστορίες είναι να ‘χαμε να λέγαμε. Αν ο Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές του ’30-’31, γιατί του ’27 θα τις κερδίσει και πιστεύω ότι θα είναι και αυτοδύναμος, αν χάσει εκείνες τις εκλογές προφανώς θα τεθεί θέμα ηγεσίας και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, επειδή είναι ένας απολύτως θεσμικός πολιτικός, θα ανοίξει μόνος του τις διαδικασίες. Είναι πολύ μακρινό να συζητάμε αλλά πιστεύω ότι ο Καραμανλής δεν έχει καμία απολύτως τέτοια προσέγγιση. Μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες σχέσεις ο Κ. Μητσοτάκης με τον Κ. Καραμανλή, αλλά ο Κ. Καραμανλής είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την παράταξη και θεωρώ ότι οι προσεγγίσεις του ως επί το πλείστον είναι προσεγγίσεις να βοηθήσει την παράταξη και όχι να πάει την παράταξη απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη.

Ερωτηθείς αν μπορεί να αντιμετωπιστούν με βία τα μπλόκα των αγροτών:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία λένε οι αγρότες είναι σωστά, δηλαδή ο ισοπεδωτισμός ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα για τους αγρότες δεν με βρίσκει σύμφωνο. Εγώ καταρχάς είμαι κατά της άσκησης βίας όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να καταλάβουν κι οι αγρότες ότι το να στρέφεσαι στην ουσία με αυτές τις κινητοποιήσεις εναντίον του συνόλου της κοινωνία,ς δηλαδή δεν μπορεί να βλέπουμε σκηνές σαν κι αυτές που είδαμε στον κόμβο του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης…

ΔΗΜ: Δεν θα τους αφήσετε να κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Υπάρχουνε νόμοι και οι νόμοι είναι πολύ ισχυροί ούτως ώστε να ξέρουν ότι αν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν την ελληνική Δικαιοσύνη.

Σχετικά με το εξώδικο από τον κ. Βαβία:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ο κ.Βαβίας ελέγχεται και από την ελληνική Δικαιοσύνη και από την ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρεται να εμπλέκεται σε μια πολύ μεγάλη ιστορία που έχει να κάνει με οικολογικά και βιολογικά προϊόντα. Εγώ δεν τον κατηγόρησα και δεν του είπα ότι εμπλέκεται, ρώτησα. Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία του κ. Βαβία, την καταλαβαίνω ανθρώπινα από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει, εδώ είμαστε, δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Απλά να γνωρίζει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς στην εξεταστική επιτροπή βγάζουμε πράγματα πλέον ανθρώπων που συνδέονται άμεσα με το ΠΑΣΟΚ και με τον κ. Ανδρουλάκη.