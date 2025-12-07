Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του δήμου.

Αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γλυκόβρυσης αποφασίστηκε για τον δήμο Ευρώτα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από αύριο 8/12 έως και την Παρασκευή 12/12.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμαρχος Ευρώτα, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 79/17 (ΦΕΚ 109/1-8-2017τ. Α ́).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γλυκόβρυσης, από αύριο Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.

Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ»

{https://www.facebook.com/dimarxeioeurwta/posts/pfbid02hc2dYUdSoyenFMknduk4aoes4BHaBPzgHHPB3Y3aBAX8Ha5e2EvZ9LLeVxWg655yl}