Αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γλυκόβρυσης αποφασίστηκε για τον δήμο Ευρώτα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από αύριο 8/12 έως και την Παρασκευή 12/12.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Δήμαρχος Ευρώτα, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 79/17 (ΦΕΚ 109/1-8-2017τ. Α ́).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Γλυκόβρυσης, από αύριο Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.
Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ»
