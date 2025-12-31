H Grand Automotive Hellas θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στους απερχόμενους συνεργάτες.

Η Grand Automotive Hellas AE, αποκλειστικός εισαγωγέας των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι η Τετάρτη 31/12/2025 είναι η τελευταία ημέρα συνεργασίας μας με 4 συνεργάτες – μέλη του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών.

Πιο συγκεκριμένα, οι κάτωθι εταιρείες δε θα ανήκουν, πλέον, στο δυναμικό της Grand Automotive Hellas:

• Auto Profit M.IKE (Καλλιθέα)

• Automotivo ΑΕΒΕ (Χαλάνδρι & Γέρακας)

• Ρενήλ ΑΕΒΕ (Αγ. Δημήτριος Αττικής)

• Κατάκης AE (Θεσσαλονίκη - After Sales)

H Grand Automotive Hellas θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στους απερχόμενους συνεργάτες – μέλη του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών, για τη συνεισφορά τους στην πορεία των μαρκών Renault & Dacia στην ελληνική αγορά.