Θετικό πρόσημο στις πωλήσεις για τον κολοσσό της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το 2025, η Renault Group κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ισχυρή του θέση στον τομέα των εξηλεκτρισμένων οχημάτων.

Συνολικά, η εταιρεία πούλησε 2.336.807 αυτοκίνητα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση +3,2%, έναντι του μέσου όρου της αγοράς που κινήθηκε στο +1,6%. Και οι τρεις μάρκες του ομίλου κατέγραψαν μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την αγορά: η Renault πούλησε 1.628.030 οχήματα (+3,2% σε σύγκριση με το 2024), η Dacia 697.408 (+3,1%), ενώ η Alpine για πρώτη φορά ξεπέρασε τις 10.000 μονάδες (10.970 οχήματα), αυξάνοντας τις πωλήσεις της κατά +139,2%.

Στην Ευρώπη, με 1.607.848 πωλήσεις, η Renault Group βρέθηκε στο podium των κορυφαίων κατασκευαστών, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για επιβατικά οχήματα, ειδικά στην κατηγορία C. Οι πωλήσεις επιβατικών αυξήθηκαν κατά +5,9%, σχεδόν διπλάσια του μέσου όρου της αγοράς (+2,3%), καθιστώντας το γκρουπ τον Νο1 κατασκευαστή στη Γαλλία.

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κατέγραψαν σταδιακή ανάκαμψη μέσα στο 2025, με το δεύτερο εξάμηνο να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Σε διεθνές επίπεδο, η Renault σημείωσε αύξηση πωλήσεων +11,7%, με εντυπωσιακή άνοδο στις βασικές αγορές: στη Λατινική Αμερική η αύξηση έφτασε το +11,3%, στη Νότια Κορέα +55,9%, ενώ στο Μαρόκο η ανάπτυξη ήταν +44,8%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε την γκάμα των εξηλεκτρισμένων οχημάτων στην Ευρώπη, με περίπου 400.000 υβριδικά αυτοκίνητα (+35,1%) και 194.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (+76,7%) να πωλούνται το 2025.