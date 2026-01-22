Η νέα απόχρωση Frost Green αντλεί έμπνευση από τη σκανδιναβική φύση, προσδίδοντας μοναδικό χαρακτήρα.

Η Volvo Cars παρουσίασε το Volvo EX60 Cross Country, τη νέα έκδοση της δημοφιλούς σειράς Cross Country, συνδυάζοντας τη διαχρονική παράδοση της σειράς με την ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής. Το νέο SUV προσφέρει υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, ταχύτατη φόρτιση και προηγμένη τεχνολογία που καθιστά την οδήγηση πιο ασφαλή, άνετη και απολαυστική.

Το EX60 Cross Country ξεχωρίζει για την ισχυρή και δυναμική εμφάνισή του, με ειδικούς τροχούς, προστατευτικές ποδιές από ανοξείδωτο ατσάλι, φαρδύτερους θόλους τροχών και ευδιάκριτες επιγραφές Cross Country. Η νέα απόχρωση Frost Green, αποκλειστική για το μοντέλο, αντλεί έμπνευση από τη σκανδιναβική φύση, προσδίδοντας μοναδικό χαρακτήρα.

Η νέα έκδοση προσφέρει ψηλότερη θέση οδήγησης και μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, αυξάνοντας την ορατότητα και την αίσθηση ελέγχου. Με την αερανάρτηση, η απόσταση από το έδαφος μπορεί να ρυθμιστεί κατά 20 χιλιοστά επιπλέον, βελτιώνοντας την οδηγική εμπειρία, την ευστάθεια και την αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών.

Το Volvo EX60 Cross Country είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελίες στην ελληνική αγορά, φέρνοντας την κληρονομιά των Cross Country σε μια νέα εποχή ηλεκτρικών SUV υψηλών επιδόσεων.