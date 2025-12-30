Ο πρωθυπουργός είναι ο εγκέφαλος της πόλωσης η οποία δηλητηριάζει την κοινωνία, διαμηνύει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Γιατί δεν θα πιεί μπύρα με τον Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης εξηγεί σε συνέντευξή του ("Παπαπολιτικά 90,1") ο Κώστας Τσουκαλάς.

Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Κληθείς να σχολιάσει τις σχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «οι διαφορές δεν προσωπικές, όπως πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι βαθιά πολιτικές», τονίζοντας πως «μας χωρίζει προφανώς ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με μία κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα, διευρύνει τις ανισότητες και μοιράζει στα καρτέλ τον πλούτο της χώρας».

Όπως εξήγησε, ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν είναι στην πολιτική για να κάνει φιλίες, αλλά για να είναι χρήσιμος στην κοινωνία διαμορφώνοντας μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας ώστε να απαλλαγεί ο τόπος από τον κ. Μητσοτάκη». Χαρακτήρισε δε ανειλικρινή τη στάση του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «ο ίδιος είναι ο εγκέφαλος της πόλωσης η οποία δηλητηριάζει την κοινωνία, επιλέγοντας την τοξικότητα και συμβόλαια πολιτικής εξόντωσης απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Αρνητική λοιπόν η απάντηση Ανδρουλάκη στον Μητσοτάκη να πιουν μαζί μπύρες...

Τ.Τε.