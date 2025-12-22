Το πρώτο δίμηνο του 2026 θα υποβληθούν νέες αιτήσεις λειτουργίας για ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Σημαντικές εξελίξεις στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης φέρνει το νέο πλαίσιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σοβαροί και καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προετοιμάζονται για την κατάθεση αιτήσεων το πρώτο δίμηνο του 2026.

Όπως δήλωσε η υπουργός σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ελλάδα έχει εισέλθει σε ένα ώριμο στάδιο διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με αυστηρούς κανόνες, υψηλά ποιοτικά κριτήρια και θεσμική αξιοπιστία. «Δεν πρόκειται για πειραματισμούς ή πρόχειρες λύσεις, αλλά για ένα συνεκτικό και αυστηρά ελεγχόμενο πλαίσιο», υπογράμμισε.

Ήδη, κατά την πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν στη χώρα, προσφέροντας συνολικά 26 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Από τις δώδεκα αιτήσεις ξένων πανεπιστημίων που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν μόλις τέσσερις, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, τα πανεπιστήμια που δεν πληρούσαν τα υψηλά ακαδημαϊκά και θεσμικά κριτήρια έλαβαν αναλυτικές παρατηρήσεις και έχουν πλέον τη δυνατότητα επανυποβολής. «Το βασικό κριτήριο είναι η ποιότητα και όχι η ταχύτητα», σημείωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε όσους είχαν κάνει λόγο για μαζικές και άκριτες αδειοδοτήσεις.

Στα ήδη πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Νομικές και Ιατρικές Σχολές, καθώς και Σχολές Ψυχολογίας, ενώ εκατοντάδες φοιτητές έχουν ήδη εγγραφεί, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πρόκειται κυρίως για αποφοίτους ελληνικών σχολείων, αλλά και διεθνών εκπαιδευτικών συστημάτων, που επέλεξαν συνειδητά να σπουδάσουν στη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενώ για την έλευση νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων προανήγγειλε ότι «το ήδη έντονο διεθνές ενδιαφέρον –με σοβαρούς και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να προετοιμάζονται για την κατάθεση αιτήσεων το πρώτο δίμηνο του 2026, παρακολουθώντας προσεκτικά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου στην πράξη– αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του θεσμικού πλαισίου».