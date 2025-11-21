Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Παναγιώτης Λαζαράτος εξηγεί στο Dnews τι σηματοδοτεί το γεγονός ότι μόλις ένα πρόγραμμα Νομικής Σχολής ιδιωτικού πανεπιστημίου πήρε το «πράσινο φως» λειτουργίας.

Εξελίξεις έχουμε από το μέτωπο της πιστοποίησης των Νομικών Σχολών των ιδιωτικών πανεπιστημίων καθώς αργά χθες τη νύχτα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνεδρίαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με αντικείμενο την τελική αξιολόγηση και πιστοποίηση των τριών προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τρεις Νομικές μόνο μία έλαβε θετική εισήγηση ώστε να λειτουργήσει από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Το University of Keele και το CITY College – Παράρτημα του University of York «κόπηκαν» από την διαδικασία με το UNIC Athens (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) να παίρνει το πράσινο φως. Οι αξιολογήσεις έγιναν από ομάδες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ που εξέτασαν εξονυχιστικά εάν τα προγράμματα σπουδών συμμορφώνονται με τα κριτήρια ποιότητας, αν τα μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχούν στο ακαδημαϊκό επίπεδο που ορίζεται από τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια προσόντων ενώ έμφαση δίνεται και στις υποδομές, το προσωπικό και το περιεχόμενου του προγράμματος σπουδών.

Το «αγκάθι» της πιστοποίησης των Νομικών Σχολών

Η βραδύτητα στη διαδικασία πιστοποίησης επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα Νομικής αποτέλεσαν το πιο απαιτητικό και σύνθετο τμήμα της αξιολόγησης. Ήδη έχουν περάσει σημαντικός χρόνος από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πιστοποιήσεων. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις Νομικές Σχολές αν και προγραμματιζόταν για τις αρχές Νοέμβρη, εν τέλει υλοποιήθηκε το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, καθώς οι επιτροπές χρειάστηκαν επιπλέον χρόνο λόγω της βαρύτητας και της πολυπλοκότητας των σχετικών φακέλων.

Καθηγητής Λαζαράτος: «Αρνητικές οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις Νομικές Keele και York – Κρίσιμη η δημοσιοποίηση των πορισμάτων της ΕΘΑΑΕ»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Λαζαράτος τόνισε ότι «Πρέπει να δούμε εν λεπτομερεία τι ακριβώς θα αναφέρει η απόφαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για τις δύο Νομικές Σχολές που δεν έλαβαν πιστοποίηση. Η πληροφορία που έχω είναι ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης ήταν αρνητικές και για τα δύο πανεπιστήμια, τόσο για το Keele όσο και για το York. Ειδικότερα, για το Keele ήταν αρνητικές ως προς όλα τα ζητήματα ήτοι και ως προς τα προγράμματα σπουδών και ως τα πολεοδομικά και ως προς το προσωπικό. Ενώ για το York ήταν αρνητική η έκθεση για τα δύο από τα τρία, επιφυλάσσομαι ότι ήταν ως προς το πρόγραμμα και το προσωπικό. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και τις εκθέσεις αξιολογήσεως του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας που πέρασε αλλά και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν ήταν ομόφωνη η έκθεση αξιολογήσεως ειδικά ως προς το πρόγραμμα σπουδών.»

Όπως διευκρινίζει ο κ. Λαζαράτος «Αυτές οι αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ είναι διοικητικές πράξεις. Θεωρητικά τα δύο πανεπιστήμια που «κόπηκαν» θα μπορούσαν να τις προσβάλλουν αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουν σε αυτή τη κίνηση.»

«Έχει σημασία να δούμε τι αναγράφεται στις εκθέσεις αξιολογήσης των πανεπιστημίων. Τι αναφέρουν τα μέλη των επιτροπών ένα προς ένα. Μέσω αυτών θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι ελέγχεται μέσω αυτών των επιτροπών, τι πήγαινε καλά ανά περίπτωση και τι δεν πήγαινε. Επιφυλάσσομαι να δω αυτές τις εκθέσεις δεδομένου ότι έχω καταθέσει αιτήσεις ακυρώσεως για τις Νομικές Σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να αποφασίσω τι θα πράξω ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν και το πιθανότερο είναι ότι θα τις διατηρήσω γιατί έχουν διαφορετικό αντικείμενο. Οι αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ αφορούν τις αρχικές άδειες και όχι την πιστοποίηση των προγραμμάτων, κατά πόσο δηλαδή οι άδειες οι αρχικές βγήκαν όντας αναγνωρισμένα τα προγράμματα. Νομίζω ότι η δεύτερη αυτή φάση ελέγχου των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αποκαλύψει μεγάλο μέρος των ατελειών του νόμου και της αλήθειας σε πολλά επίπεδα.

Έχω την εντύπωση ότι η μη πιστοποίηση των προγραμμάτων το ζήτημα το οποίο έθεσα ενώπιο του ΣτΕ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ένταση και σημασία. Διότι αν ήταν αναγνωρισμένο το πρόγραμμα από την Αγγλία τότε ένα ελληνικό όργανο δεν πιστοποίησε αναγνωρισμένο από την Αγγλία πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις σχέσεις τις εκπαιδευτικές Αγγλίας και Ελλάδος.»