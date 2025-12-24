Η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι δεσμευτική και ενιαία.

Ανακοινώθηκε η ετήσια προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας,, Νικολάου Παπαϊωάννου, η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την έναρξη λειτουργίας παραρτημάτων το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Όπως διευκρινίζεται, οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, για όσες αιτήσεις στοχεύουν σε λειτουργία από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι δεσμευτική και ενιαία.

Παράλληλα, με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οίκοι αξιολόγησης πανεπιστημίων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5094/2024 για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Πρόκειται για τους οργανισμούς Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education (THE) και Quacquarelli Symonds (QS).