«Στα χέρια» του ΣτΕ η τύχη των ιδιωτικών πανεπιστημίων - Οι λόγοι για τις αιτήσεις ακύρωσης και των πιστοποιημένων προγραμμάτων.

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο πεδίο των ιδιωτικών πανεπιστημίων στον απόηχο των νέων αιτήσεων ακύρωσης που κατατέθηκαν από τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Πάνο Λαζαράτο και τον καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνο Πάντο. Όπως δήλωσε στο Dnews ο κ. Λαζαράτος «μετά την προσβολή των αδειών των πανεπιστημίων προχωράμε και στην προσβολή των πιστοποιήσεων των προγραμμάτων συλλήβδην ακόμα και αυτών που δεν έχουμε δει και θα αναγκαστούν να τις φέρουν στο δικαστήριο. Οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων πλέον προσβάλλονται μετά νόμου συμφέροντος όχι μόνο για την ιατρική και οι νομικές σχολές αλλά και για όλα τα προγράμματα σπουδών.»

Οι μαζικές αιτήσεις ακύρωσης που κατατέθηκαν κατά των πιστοποιήσεων προγραμμάτων σπουδών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, σηματοδοτούν μια κρίσιμη καμπή για το νέο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με επίκεντρο τις διαδικασίες της ΕΘΑΑΕ και τη νομιμότητα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, η συζήτηση πλέον μεταφέρεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο στις 6 Φεβρουαρίου θα κληθεί να κρίνει τη νομιμότητα της συνολικής εφαρμογής του πλαισίου λειτουργίας των νεοιδρυθέντων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της συμμετοχής νομικών και ακαδημαϊκών παραγόντων, αλλά και επειδή, μεταξύ των πιστοποιήσεων που προσβλήθηκαν, περιλαμβάνονται και τα προγράμματα των Ιατρικών Σχολών ίσως τα πιο κρίσιμα για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία της εκπαίδευσης που θα προσφέρουν τα νέα ιδρύματα όπως άλλωστε και αυτά των Νομικών Σχολών.

Οι αιτούντες υποστηρίζουν ότι οι πιστοποιήσεις εκδόθηκαν αδιαφανώς, μαζικά και με ανεπαρκή τεκμηρίωση, χωρίς επαρκείς αυτοψίες και επαληθεύσιμες γνωμοδοτήσεις για υποδομές, αίθουσες και εργαστήρια. Η απόφαση θα αποτελέσει δεδικασμένο για το σύνολο του συστήματος και θα καθορίσει αν το νέο μοντέλο ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργήσει με όρους υψηλής ποιότητας και διαφάνειας, όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Αν οι ισχυρισμοί των αιτούντων κριθούν βάσιμοι από το ΣτΕ, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η ίδια η διαδικασία αδειοδότησης των νέων πανεπιστημίων.

«Άκυρες οι άδειες – Προγράμματα χωρίς αναγνώριση, χωρίς δομή»

«Ο βασικός λόγος των αιτήσεων ακύρωσης είναι ότι είναι άκυρες οι άδειες τους αφού δεν έχουν αναγνωριστεί τα προγράμματα σπουδών από το εξωτερικό δεν μπορούν να πιστοποιηθούν. Δίνεται μάλιστα η εντύπωση πως τα περισσότερα εξ αυτών είναι «μαϊμού» ήτοι μόνο ένα όνομα που δεν έχει προκαθορισμένα ούτε εξάμηνα ούτε πιστωτικές μονάδες ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται να υπάρχει στον φάκελο πουθενά η πλήρης αιτιολογημένη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ ως προς όλα τα ζητήματα που λέει ο νόμος ότι έπρεπε να έχουν ελεγχθούν και άπτονται μέχρι και ζητημάτων αποστάσεων μεταξύ των γραφείων μεταξύ τους, των θρανίων, των βιβλιοθηκών. Και φυσικά φαίνεται να μην υπάρχει έκθεση αξιολογήσεως τέτοια όπως έγινε για αυτά της Νομικής και για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που αναφέρονται. Είναι απλά ένα όνομα, κενό γράμμα. Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ελέγξει την κατάσταση.» δήλωσε στο Dnews ο κ. Λαζαράτος.

Τι θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας

«Το μείζον θέμα που προκύπτει εύλογα είναι το αν έχουν όλα αυτά τα προγράμματα σπουδών αναγνωριστεί από το εξωτερικό και ποια είναι ακριβώς η έννοια της αναγνωρίσεως την οποία θέτει ο νόμος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εν προκειμένω διάδικος είναι η ΕΘΑΕΕ. Η υπόθεση θα συνεκδικαστεί μαζί τις άλλες αιτήσεις ακύρωσης αλλά είναι χωριστές εκτελεστέες πράξεις καθώς άλλη πράξη είναι η άδεια και άλλη η πιστοποίηση, προσβάλλονται αυτοτελώς αλλά συνέχονται καθώς αν είναι άκυρη η μία είναι άκυρη και η άλλη.» καταλήγει ο κ. Λαζαράτος

Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, το ΣτΕ θα εξετάσει τη νομιμότητα του εγχειρήματος σε πολλά επίπεδα. Τη σχέση μεταξύ μητρικού ιδρύματος του εξωτερικού και ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Το πραγματικό βάθος της εποπτείας που ασκούν τα ξένα πανεπιστήμια. Την ποιότητα και πληρότητα των ελέγχων που όφειλε να έχει διενεργήσει η ΕΘΑΑΕ. Η εκκρεμοδικία δεν «παγώνει» αυτομάτως τη λειτουργία των νέων πανεπιστημίων, αλλά δημιουργεί θεσμικές αβεβαιότητες, ερωτήματα για τη νομιμότητα των διαδικασιών πιστοποίησης και κυρίως πιέσεις για ενίσχυση της αξιολόγησης και της διαφάνειας.

Η ανάρτηση του καθηγητή Πάνου Λαζαράτου

Με την πολύτιμη συνδρομή και του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνου Πάντου προσεβλήθησαν σήμερα όλες οι πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών όλων των ΝΠΠΕ , που έλαβαν χώρα στην συντριπτική τους πλειοψηφία, μαζικά και αθρόα , εν μια κρισίμω νυκτί, την 16η Οκτωβρίου, από την ΕΘΑΑΕ. Προσεβληθησαν ιδίως και οι πιστοποιήσεις των άκρως σημαντικών για την σοβαρότητα και αξιοπιστία του όλου εγχειρήματος προγραμμάτων σπουδών των Ιατρικών Σχολών. Αύριο πρωί οι νέες αιτήσεις ακυρώσεως που αναμένεται να συνεκδικαστούν στο ΣτΕ με τις παλαιές ,την 6. Φεβρουαρίου 2026, θα επιδοθούν στην ΕΘΑΑΕ.

———————————————————————

Πιστοποιήσεις που έλαβαν αδιαφανώς και προχείρως χώρα, δίχως , όπως τουλάχιστον ισχυριζόμαστε , τα προγράμματα αυτά να έχουν αναγνωριστεί νομίμως και αξιολογηθεί προσηκόντως από τα αλλοδαπά ιδρύματα. Αλλά και δίχως ο ΕΟΠΠΕΠ να έχει κάνει έγκαιρες , πλήρεις πολεοδομικές αυτοψίες και να έχει διατυπώσει αιτιολογημένη αληθή γνώμη για κτήρια, αίθουσες, εργαστήρια και βιβλιοθήκες ,κατά τους ορισμούς του νόμου.

————————————————————————-

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει πλέον την 6. Φεβρουαρίου 2026 την νομιμότητα του συνολικού εγχειρήματος , σε πολλά κρίσιμα επίπεδα , που αφορούν την πραγματική σχέση μητρικού ιδρύματος και ΝΠΠΕ . Τα ζητήματα που τίθενται αφορούν το ορθώς απαιτούμενο από την ολομέλεια του ΣΤΕ αλλά και την Κυβέρνηση υψηλό επίπεδο Παιδείας και κατ’ επέκταση μελλοντικής υγείας και δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Αλλα και ο πρωθυπουργός της Χώρας μας, παρά τις αντίθετες σκέψεις και επιθυμίες πολλών, ορθώς προσφυώς και μετ’ επιτάσεως από την πρώτη στιγμή διευκρίνισε πως το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει πυκνό υψηλό και ουσιαστικό επίπεδο εποπτείας των νεοϊδρυόμενων ΝΠΠΕ. Ένα επίπεδο που όλοι πρέπει να ζητούμε, ιδίως όσον αφορά γιατρούς και δικηγορους , αλλά και όλους τους νέους επιστήμονες της πατρίδας μας.

