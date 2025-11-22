Έμεινε ξεκρέμαστος και ο Ανδρέας Λοβέρδος που είχε οριστεί μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής Keele...

Το sequel του φιάσκου με τα ιδιωτικά ΑΕΙ βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, μετά και την αξιολόγηση των φακέλων που είχαν υποβληθεί για ίδρυση Νομικής Σχολής.

Στο πρώτο «επεισόδιο» είδαμε αντί για τη Σορβόννη, το Cambridge και τα κορυφαία παγκοσμίως πανεπιστήμια που στριμώχνονταν σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα για να εισέλθουν στην ελληνική αγορά, να υποβάλλουν τελικά αίτηση μόλις τρία, προφανώς απύθμενα χαμηλότερου επιπέδου.

Στο νέο επεισόδιο είδαμε την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να «κόβει» την πιστοποίηση στα προγράμματα σπουδών που είχαν υποβάλλει προς αξιολόγηση δύο εκ των τριών (Keele και CITY College). Εκ των τριών τελικά πήρε το πράσινο φως μόνο η Νομική Λευκωσίας.

Και κάπως έτσι, έμεινε ξεκρέμαστος και ο Ανδρέας Λοβέρδος που είχε οριστεί μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής Keele…

Ν.Α.