Νέες «βόμβες» για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μετά τις αιτήσεις ακύρωσης για τις άδειες στο στόχαστρο και οι πιστοποιήσεις προγραμμάτων, όσα δηλώνει στο Dnews ο καθηγητής κ. Λαζαράτος.

Με νέα αιτήματα ακύρωσης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας συνεχίζεται η δικαστική «μάχη» γύρω από τις άδειες λειτουργίας και τις πιστοποιήσεις σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μετά τις Νομικές Σχολές, στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον τα προγράμματα Ιατρικής, αλλά και πλήθος άλλων επιστημονικών πεδίων.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκαν νέες αιτήσεις ακύρωσης από τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Πάνο Λαζαράτο και τον καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνο Πάντο, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στο συνεχώς διογκούμενο κύμα προσφυγών κατά του πλαισίου πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ και του νόμου Πιερρακάκη. Οι νέες αιτήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα προγράμματα Νομικής ή Ιατρικής, αλλά επεκτείνονται σε πιστοποιήσεις Ψυχολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθώς και σε κάθε πρόγραμμα που έχει λάβει έγκριση από την ΕΘΑΑΕ. Οι προσφεύγοντες ζητούν από το ΣτΕ την πλήρη ακύρωση των πράξεων πιστοποίησης, υποστηρίζοντας ότι πάσχουν από σοβαρές νομικές πλημμέλειες. Οι υποθέσεις θα συνεξεταστούν στις 6 Φεβρουαρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η Ολομέλεια του ΣτΕ αναμένεται να κρίνει κρίσιμες πτυχές του νέου πλαισίου για τα ιδιωτικά ΑΕΙ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέο «μέτωπο» τόσο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης όσο και για το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει μια συνεχή κλιμάκωση νομικών αμφισβητήσεων για το σύστημα πιστοποίησης και λειτουργίας των ιδιωτικών ΑΕΙ.

Στο στόχαστρο όλα τα προγράμματα σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων: Οι λόγοι

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Παναγιώτης Λαζαράτος τόνισε ότι «κατατέθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως από εμένα και από τον καθηγητή Φαρμακολογίας του ΕΚΠΑ κ. Κων/νο Πάντο ώστε να συνεκδικαστούν στις 6 Φεβρουαρίου μαζί με τις υπόλοιπες ήδη υποβληθείσες αιτήσεις ακυρώσεως. Μετά την προσβολή των αδειών των πανεπιστημίων τώρα προχωράμε και στην προσβολή των πιστοποιήσεων των προγραμμάτων συλλήβδην ακόμα και αυτών που δεν έχουμε δει θα αναγκαστούν να τις φέρουν στο δικαστήριο. Οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων πλέον προσβάλλονται μετά νόμου συμφέροντος όχι μόνο για την ιατρική και οι νομικές σχολές αλλά και για όλα τα προγράμματα σπουδών. »

«Ειδικότερα με έννομο συμφέρον ασκείται αίτηση ακυρώσεως προς όλες τις Σχολές, τα Τμήματα, τις κατευθύνσεις, τα Προγράμματα Σπουδών του «UNIC ATHENS Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και τις πιστοποιήσεις τους από την ΕΘΑΑΕ, καθώς ασκείται υπό την ιδιότητά μας ως καθηγητών Νομικής και Ιατρικής Σχολής αντίστοιχα του ΕΚΠΑ. Και τούτο διότι, με την εν λόγω αίτηση ακυρώσεως και τους μελλοντικούς προσθέτους λόγους ισχυριζόμαστε ότι με τις διατάξεις του ν. 5094/2024, κατ’ εφαρμογή των οποίων εξεδόθησαν η προσβληθείσα ήδη άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας του εν λόγω ΝΠΠΕ καθώς και οι εδώ προσβαλλόμενες πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών της ΕΘΑΑΕ, πλήττουν το κύρος μας ως δημοσίων λειτουργών. Και τούτο λόγω λόγω της δημιουργίας μίας κατηγορίας προσωπικού δηλαδή των καθηγητών των ΝΠΠΕ, ανεξαρτήτως της Σχολής και του Τμήματος στο οποίο ανήκουν, το έργο των οποίων αναγνωρίζεται ως ισότιμο με το παρεχόμενο από εμάς, χωρίς όμως οι καθηγητές αυτοί να απαιτείται να διαθέτουν τα αυτά αυξημένα προσόντα και την ακαδημαϊκή ελευθερία και χωρίς να προβλέπεται για τους καθηγητές αυτούς διαδικασία εκλογής και εξέλιξης με τις ανάλογες εγγυήσεις» εξηγεί ο κ. Λαζαράτος.

«Κατά τον ίδιο τρόπο στρεφόμαστε των πράξεων της ΕΘΑΑΕ της 16ης.10.2025 και όσων ενδεχομένως πιστοποιήσεων ακολούθησαν εντός του Οκτωβρίου του 2025 και στη συνέχεια με τις οποίες πιστοποιήθηκαν όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΠΣ) του ΝΝΠΕ με την επωνυμία «The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και δη τα προγράμματα σπουδών της σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ήτοι (α) το ΠΠΣ στην Αγγλική Φιλολογία και Διδασκαλία της Αγγλικής (β) το ΠΠΣ στην Ψυχολογία με Νευροεπιστήμη, (γ) το ΠΠΣ στην Επιστήμη Διερευνητικής Εγκληματολογίας, (δ) το ΠΠΣ της σχολής Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, ήτοι για το ΠΠΣ στην Εκβιομηχανική – Αναγεννητική Ιατρική. Περαιτέρω, στρεφόμαστε κατά όλων των πιστοποιήσεων ΠΠΣ συμπεριλαμβανομένης και της αρνήσεως συνολικής πιστοποιήσεως του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νομικής» τονίζει ο κ. Λαζαράτος.

Παράλληλα σημειώνει ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ κ. Λαζαράτος «στρεφόμαστε και κατά των πράξεων της ΕΘΑΑΕ της 16ης.10.2025, με τις οποίες πιστοποιήθηκαν όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΠΣ) με την επωνυμία «CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York» και δη τα προγράμματα σπουδών της σχολής Διοικήσεως Επιχειρήσεων και των τμημάτων Ψυχολογίας στην Ψυχολογία, Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Αγγλική Γλώσσα Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Ανθρωπιστικών Επιστημών στην επικοινωνία και ψηφιακά μέσα».

«Άκυρες οι άδειες – Προγράμματα χωρίς αναγνώριση, χωρίς δομή»

«Ο βασικός λόγος των αιτήσεων ακύρωσης είναι ότι είναι άκυρες οι άδειες τους αφού δεν έχουν αναγνωριστεί τα προγράμματα σπουδών από το εξωτερικό δεν μπορούν να πιστοποιηθούν. Δίνεται μάλιστα η εντύπωση πως τα περισσότερα εξ αυτών είναι «μαϊμού» ήτοι μόνο ένα όνομα που δεν έχει προκαθορισμένα ούτε εξάμηνα ούτε πιστωτικές μονάδες ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται να υπάρχει στον φάκελο πουθενά η πλήρης αιτιολογημένη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ ως προς όλα τα ζητήματα που λέει ο νόμος ότι έπρεπε να έχουν ελεγχθούν και άπτονται μέχρι και ζητημάτων αποστάσεων μεταξύ των γραφείων μεταξύ τους, των θρανίων, των βιβλιοθηκών. Και φυσικά φαίνεται να μην υπάρχει έκθεση αξιολογήσεως τέτοια όπως έγινε για αυτά της Νομικής και για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που αναφέρονται. Είναι απλά ένα όνομα, κενό γράμμα. Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ελέγξει την κατάσταση.».

«Θα εξεταστεί διεξοδικά η διαφάνεια στο ΣτΕ»

«Το μείζον θέμα που προκύπτει εύλογα είναι το αν έχουν όλα αυτά τα προγράμματα σπουδών αναγνωριστεί από το εξωτερικό και ποια είναι ακριβώς η έννοια της αναγνωρίσεως την οποία θέτει ο νόμος. Αυτό που έχει σημασία είναι εν προκειμένω διάδικος είναι η ΕΘΑΕΕ, η υπόθεση θα συνεκδικαστεί μαζί τις άλλες αιτήσεις ακύρωσης αλλά είναι χωριστές εκτελεστέες πράξεις καθώς άλλη πράξη είναι η άδεια και άλλη η πιστοποίηση, προσβάλλονται αυτοτελώς αλλά συνέχονται καθώς αν είναι άκυρη η μία είναι άκυρη και η άλλη.»

Όπως επεξηγεί ο κ. Λαζαράτος «οι εν λόγω αιτήσεις ακύρωσης έγιναν για να μην υπάρχει λανθασμένη και καταχρηστική οδός διαφυγής πχ. δεν κάνω την Νομική αλλά φτιάχνω άλλο τμήμα άλλη σχολή. Προσβλήθηκαν τα πάντα ώστε να ψάξει ενδελεχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας τι συμβαίνει. Τώρα η διαφάνεια θα εξεταστεί διεξοδικώς στο ΣτΕ.»