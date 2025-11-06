Το κράτος αλλάζει τους κανόνες, κι αμέσως οι ίδιοι που έφτιαξαν το πλαίσιο κάθονται στις καρέκλες των ωφελημένων.

Και ξαφνικά, εκεί που μας έλεγαν ότι «η Παιδεία εκσυγχρονίζεται», ότι «τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα φέρουν αίγλη και ευκαιρίες», εμφανίζεται το πρώτο δείγμα: το βρετανικό Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα. Και μάλιστα με Πρύτανη τον Οδυσσέα Ζώρα τον άνθρωπο που σχεδίασε τον νόμο που το έκανε δυνατό.

Έχουμε την καθαρή απόδειξη της κοροϊδίας: δημιουργεί κανόνες, μετά κάθεται στην καρέκλα που εξυπηρετούν. Εδώ δεν έχουμε απλώς μια «σύμπτωση». Έχουμε την πιο καθαρή απόδειξη της κοροϊδίας που παίζεται εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Το κράτος αλλάζει τους κανόνες, κι αμέσως οι ίδιοι που έφτιαξαν το πλαίσιο κάθονται στις καρέκλες των ωφελημένων. Και για να μη γελιόμαστε και ταίζουμε αυταπάτες: δεν μιλάμε για το Harvard ή το Cambridge. Μιλάμε για το Keele.

• Στην κατάταξη Times Higher Education βρίσκεται στη ζώνη 501–600 παγκοσμίως.

• Στο US News είναι στο #902 στον κόσμο και #64 στη Βρετανία.

• Στο CWUR κατατάσσεται #935 στον κόσμο και #57 στη χώρα του.

• Στο Webometrics (2025) είναι στο #675 παγκοσμίως, #58 στη Βρετανία.

Δηλαδή, όχι κορυφαίο, ούτε καν μεσαίο. Ένα πανεπιστήμιο της σειράς, που ξαφνικά, με τη σφραγίδα του ελληνικού Υπουργείου, παρουσιάζεται ως «σημαντική επιλογή» για τους νέους μας. Και πώς να μην αγανακτήσει κανείς; Μας λένε ότι έτσι «θα κρατήσουμε τους φοιτητές στην Ελλάδα». Μα για ποιο λόγο ένας νέος να πληρώσει δίδακτρα για να σπουδάσει στο Keele της Γλυφάδας, όταν με τα ίδια χρήματα μπορεί να πάει στο ίδιο το Keele στην Αγγλία, ή σε πανεπιστήμια με πραγματικό κύρος; Το έχω ξαναγράψει ( Εφημ.των Συντακτών 10-04-2025) κανένα σοβαρό Πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν θα δημιουργήσει παράρτημά του στην Ελλάδα για προπτυχιακές σπουδές σε σοβαρά γνωστικά αντικείμενα. Αυτό θέλει τεράστιες επενδύσεις, π.χ. δεν φτιάχνεις με δήλωση ούτε Ιατρική, ούτε Χημικούς Μηχανικούς ούτε κανένα.σχετικό σοβαρό πανεπιστημιακό πεδίο. Απλά ονομάστηκαν πανεπιστήμια τα υπάρχοντα μεταλυκειακά κολλέγια. Μας σερβίρουν χυδαίες κοροιδίες και εμείς τις δεχόμαστε;

Παραρτήματα στην Ελλάδα μπορεί να ιδρύσουν απαξιωμένα στη χώρα τους ιδρύματα, που δεν προσελκύουν εκεί σπουδαστές, λόγω χαμηλής ποιότητας, για να επιβιώσουν. Παράδειγμα το University of West London που «περήφανα» μας παρουσίασε ο απελθών (ευτυχώς) υπουργός (άλλωστε λειτουργεί ήδη το αντίστοιχο University of East London σε γνωστό κολλέγιο). Τα πτυχία που θα δίδονται θα είναι άφθονα αλλά φυσικά θα είναι bon pour l’orient, «καλά για την Ανατολή» (βλέπε π.χ. Wikipedia)!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μια σύγκριση που σπάει κόκαλα

Και πάμε τώρα στην Ελλάδα:

• Το ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών):

US News: #216 παγκοσμίως, πρώτο στην Ελλάδα και Κύπρο (en.uoa.grtovima.com).

THE World Rankings: ζώνη 501–600 Times Higher Education (THE)

CWUR: #287 παγκοσμίως, πρώτο στη χώρα

ΕΚΠΑ (AD Scientific Index): #63 παγκοσμίως ανάμεσα σε 24.317 ιδρύματα, 15ο στην Ευρώπη, 1ο στην Ελλάδα–Κύπρο

Webometrics: #247 παγκοσμίως, #1 στην Ελλάδα

Άρα το ΕΚΠΑ ξεπερνά το Keele σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πεδίο, με πολύ πιο σταθερό κύρος και αναγνώριση.Τα ίδια περίπου ισχύουν για το ΕΜΠ και το ΑΠΘ, ενώ και τα υπόλοιπα δεν απέχουν πολύ. Τι θέλουμε, δηλαδή; Να προωθούμε ένα μέτριο πανεπιστήμιο (που στην Ελλάδα θα είναι φυσικά πολύ κατώτερο από το μητρικό) ανάμεσα σε καλύτερα; Και οι φοιτητές να πληρώνουν δίδακτρα για... χαμηλότερο status; Ας σοβαρευτούμε.

Η κοροϊδία ολοκληρώνεται με την «καριέρα» του Ζώρα. Από Γενικός Γραμματέας που ετοίμασε το πλαίσιο και έφερε τον νόμο για τα παραρτήματα, μετατρέπεται σε Πρύτανης του πρώτου «ιδιωτικού» παραρτήματος. Όλα νόμιμα. Ναι. Αλλά ηθικά; Φυσικά Όχι. Προσβλητικά για τον ελληνικό λαό; Σίγουρα Ναι. Διότι εδώ δεν μιλάμε για πολιτική. Μιλάμε για ρουσφέτι εις εαυτόν.

Και τώρα το ερώτημα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που διόρισε τον Ζώρα Γενικό Γραμματέα είναι άραγε περήφανος για αυτή την «καινοτομία»; Πιστεύει ότι αναβαθμίζει την Παιδεία; Ή μήπως και ο ίδιος γνωρίζει ότι το μόνο που εκσυγχρονίζεται και που αναβαθμίζεται είναι η τέχνη της κοροϊδίας; Γιατί τελικά, η ιστορία αυτή δεν είναι για το Keele. Είναι για το πώς αντιμετωπίζουν οι πολιτικάντες την ελληνική κοινωνία: σαν πελάτη, σαν αφελή, σαν θύμα. Και αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο. Γιατί αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο. Είναι προϊόν. Και ο κόσμος, ακόμα κι αν δεν το φωνάζει δυνατά, το καταλαβαίνει. Και η αλήθεια μένει: τα δημόσια ιδρύματα της χώρας με όλα τα προβλήματα (που τους προκαλούν οι κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών ετών) κάνουν καλύτερη δουλειά από το Keele , υπηρετώντας τη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία. Και αυτό δεν αντέχει σε καμία «φιλοσοφία εκσυγχρονισμού».

Εδώ δεν μιλάμε για ακαδημαϊκή προοπτική. Μιλάμε για μετατροπή της Παιδείας σε προϊόν. Και το προϊόν αυτό πουλιέται με φανταχτερές συσκευασίες, αλλά με πολύ χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο. Καλή τύχη λοιπόν στους Έλληνες φοιτητές. Και… καλό κουράγιο, γιατί η κοροϊδία μόλις ξεκίνησε.

(Νίκος Μαρκάτος, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ, π. Πρύτανης, Γ.Γ. Ευρωπαικού Συνδέσμου Ομότιμων Καθηγητών)