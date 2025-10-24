Την ανάκληση τριών αδειών εγκατάστασης ιδιωτικών πανεπιστήμων στην Ελλάδα ζητάει από το ΣτΕ ο καθηγητής Νομικής Π. Λαζαράτος λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών.

Πριν καν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από τη δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες «ανάβει το πράσινο φως» για τη λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων στη χώρα μας, κατατέθηκαν ήδη οι πρώτες αιτήσεις για την ανάκληση της άδειας για τρία από αυτά, ως παράνομα, καθώς δεν υπάρχουν και δεν έχουν αναγνωριστεί τα προγράμματα σπουδών τους.

Οι υπ’ αρ 1918-1920 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για τις τρεις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν καταθέσει καθηγητές ΑΕΙ και ΠΟΣΔΕΠ για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα Παραρτημάτων - Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) δημοσιεύτηκαν το πρωί, τέσσερις μήνες μετά την έκδοσή τους και τη σχετική ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ.

Αιτήσεις ανάκλησης τριών αδειών ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Ο κ. Λαζαράτος στρέφεται κατά των υπουργικών αποφάσεων του περασμένου Αυγούστου που επέτρεψαν την εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτημάτων αλλοδαπών ιδιωτικών πανεπιστημίων, ζητώντας να ακυρωθούν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων των πανεπιστημίων «The University of Keele, Greece», «UNIC ATHENS» και «CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORΚ», τα οποία έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την ανακοίνωση από τον πρόεδρο του ΣτΕ Μιχ. Πικραμένο της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία έκρινε κατά πλειοψηφία ότι στο πλαίσιο του άρθρου 16 του Συντάγματος είναι συνταγματικά ανεκτή η εγκατάσταση και λειτουργία αλλοδαπών ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Ο κ. Λαζαράτος σημειώνει ότι «προκειμένου να λάβει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ένα ΝΠΠΕ θα πρέπει κατά την υποβολή της αιτήσεώς του, μεταξύ άλλων, να προσκομίσει ως δικαιολογητικό τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αναγνωριστεί από το μητρικό ίδρυμα και από τον φορέα πιστοποίησης του κράτος που ανήκει το μητρικό ίδρυμα. Εντούτοις, η αναγνώριση του προγράμματος σπουδών δεν έχει λάβει χώρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αίτηση, η προηγούμενη αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας. Κατά συνέπεια, «πρέπει πρώτα να λάβει χώρα η αναγνώριση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και μετέπειτα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές τιθέμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας».

Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Λαζαράτο, «συνεπάγεται και παρανομία των τίτλων σπουδών που θα χορηγηθούν από το ΝΠΠΕ», ενώ παράλληλα «θίγονται αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και εν τέλει της ασφάλειας δικαίου, αφού λόγω της παρανομίας επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: α) Ακυρότητα του τίτλου σπουδών και β) αδυναμία ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής αξιοποίησης του τίτλου».

Τέλος, ο καθηγητής ζητεί από το ΣτΕ να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ΣΛΕΕ.