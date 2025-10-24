Όπως τονίζει ο κ. Λαζαράτος «οι άδειες των Νομικών Σχολών ελήφθησαν χωρίς να έχουν αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα τα προγράμματά τους από τα μητρικά και τις αρχές πιστοποίησης του εξωτερικού».

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας μεταφέρεται πλέον η αντιπαράθεση για τη λειτουργία των τριών νομικών σχολών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, μετά την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, Πάνος Λαζαράτος.

Ο κ. Λαζαράτος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίας δόθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη πιστοποίηση από το μητρικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης. Σύμφωνα με την αίτηση ακύρωσης, η πρακτική αυτή αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς παραβλέπει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και διασφάλισης ακαδημαϊκής ποιότητας. Ο καθηγητής ζητά από το ΣτΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο παραπομπής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποσαφηνιστεί αν οι άδειες λειτουργίας είναι συμβατές με τους ενωσιακούς κανόνες.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το «θολό» πλαίσιο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου θα αποτελέσει κομβικό σημείο για το μέλλον της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς θα κρίνει αν η αδειοδότηση των νομικών σχολών έγινε με νόμιμο τρόπο.

Ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος σε δηλώσεις του στο Dnews εξήγησε ότι «κατέθεσα αίτηση ακυρώσεως εναντίον των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων με νομικές σχολές γιατί ως καθηγητής Νομικής έννομο συμφέρον αν έχω, έχω μόνο για αυτές τις σχολές. Κατέθεσα αίτηση ακυρώσεως με βασική αιτίαση ότι οι άδειες ελήφθησαν χωρίς να έχουν αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα ήδη τα προγράμματά τους από τα μητρικά πανεπιστήμια και τις αντίστοιχες αρχές πιστοποίησης του εξωτερικού. Δευτερευόντως εφόσον τους δίνονται άδειες με μη αναγνωρισμένα προγράμματα και θα πιστοποιηθούν ενδεχομένως από την ΕΘΑΑΕ προγράμματα με αλλαγές, αυτό έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο δεδομένου ότι το μητρικό ίδρυμα δεν θα έχει αναγνωρίσει εκ των προτέρων το πρόγραμμα που πιστοποιεί η ΕΘΑΑΕ. Ζητώ με την αίτηση ακυρώσεως να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν ο νόμος είναι σύμφωνος με το κοινοτικό δίκαιο ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, της προηγούμενης αναγνωρίσεως και πιστοποιήσεως των προγραμμάτων από το αλλοδαπό ίδρυμα.»

Παράλληλα τόνισε ότι η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε είναι ανεξάρτητη από το αν θα ξεκινήσει ή όχι η λειτουργία των νομικών σχολών των ιδιωτικών πανεπιστημίων καθώς αυτό θα γινόταν στην περίπτωση που είχε υποβάλλει αίτηση αναστολής. Εν προκειμένω σημειώνει στο Dnews ότι «αν θα υποβάλλω αίτηση αναστολής θα εξαρτηθεί από τις επόμενες πράξεις και ιδίως εάν θα πιστοποιήσει η ΕΘΑΑΕ τα προγράμματά τους. Η Αρχή θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα και υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να μην πιστοποιήσει τα προγράμματα ή να τα πιστοποιήσει ζητώντας αλλαγές οι οποίες δεν θα μπορούν ούτως ή άλλως να επιτρέψουν την εκκίνηση λειτουργίας των νομικών σχολών. Οι επόμενες κινήσεις όπως και το αν θα κατατεθεί και αίτηση αναστολής εκτελέσεως εξαρτώνται από τι ακριβώς θα πράξει η ΕΘΑΑΕ σε σχέση με τα προγράμματα των σχολών.»