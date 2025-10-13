Οι υπάρχουσες άδειες για τις ιδιωτικές νομικές σχολές θεωρούνται προβληματικές, ενώ η λειτουργία των σχολών καθίσταται αδύνατη, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί μια πλήρης διαδικασία επανελέγχου και συμμόρφωσης.

Σοβαρές εξελίξεις έρχονται στο ζήτημα των τριών νομικών σχολών των ιδιωτικών πανεπιστημίων που αδειοδοτήθηκαν πρόσφατα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) αποφάσισε ομόφωνα να μην πιστοποιήσει κανένα από τα προγράμματά τους.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο ο καθηγητής Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Λαζαράτος, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ισχυρό πλήγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φιλοδοξούσαν να ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία τους, καθώς τα προγράμματα σπουδών τους κρίθηκαν μη συμβατά (non compliant) με τα ακαδημαϊκά και λειτουργικά πρότυπα της Αρχής.

«Κόπηκαν» οι τρεις ιδιωτικές νομικές σχολές για βασικά κριτήρια ποιότητας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρατηρήσεις της ΕΘΑΑΕ είναι εκτενείς. Οι ελλείψεις εντοπίζονται σε τρία κρίσιμα επίπεδα:

Υποδομές: ανεπαρκείς αίθουσες, βιβλιοθήκες και πολεοδομικές ελλείψεις.

Ακαδημαϊκό προσωπικό: ανεπαρκής στελέχωση με καθηγητές πλήρους απασχόλησης και αναγνωρισμένου κύρους.

Προγράμματα σπουδών: έλλειψη επαρκούς πιστοποίησης (validation) από τα μητρικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Νομικά και πρακτικά αδιέξοδα

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, οι σχολές αντιμετωπίζουν σοβαρά νομικά και οργανωτικά εμπόδια. Η μη πιστοποίηση σημαίνει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν φέτος, καθώς απαιτείται χρόνος για την αναθεώρηση των προγραμμάτων, την ενίσχυση του προσωπικού και την εκ νέου υποβολή για έγκριση. Παράλληλα, εγείρονται ζητήματα νομιμότητας για τις ίδιες τις άδειες λειτουργίας των σχολών, καθώς —όπως αναφέρεται— τα προγράμματα ουδέποτε είχαν πλήρη και έγκυρη validation από τα αλλοδαπά μητρικά ιδρύματα. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, είναι πιθανό να τεθεί θέμα ανάκλησης των αδειών.

Σύμφωνα με τον κ. Λαζαράτο «τα ανωτέρω εκκινούν μια σειρά από έντονες περιπλοκές , οι οποίες αφορούν κυρίως την ανάγκη οι «προσαρμογές» προγράμματος να αναγνωριστούν εγκύρως από το αλλοδαπό μητρικό ίδρυμα με διαδικασία προβλεπόμενη στο νόμο.,( άρθρο 140) και βεβαίως να επανελεγχθούν από την ΕΘΑΑΕ. Τίθεται όμως φοβούμαι και ζήτημα νομιμότητας ή/ και ανακλητού των αρχικών αδειών, οι οποίες πιστεύω ότι θα προσβληθούν, δεδομένου ότι ως φαίνεται τα ανεπαρκή προγράμματα σπουδών ουδέποτε είχαν αναγνωρισθεί πλήρως και ολοκληρωμένα , από τις μητρικές σχολές, αφού η σχετική υπογεγραμμένη πρωτότυπη ( ακαδημαϊκή και επαγγελματική) επικύρωση λείπει από τους φακέλους τους. Σε κάθε περίπτωση τυχόν υπάρχουσα ακαδημαϊκή και επαγγελματική επικύρωση (πράγμα άκρως αμφίβολο) θα πρέπει να αναθεωρηθεί λιγότερο ή περισσότερο ριζικά , ζήτημα που χρειάζεται μπόλικο χρόνο και καθιστά βεβαίως τις υφιστάμενες άδειες νομικώς προβληματικές και την ως τότε νόμιμη λειτουργία των σχολών νομικώς και πραγματικώς αδύνατη.»

Μάλιστα σημειώνει σύμφωνα με τον καθηγητή Νομικής του ΕΚΠΑ «πρόκειται για για ισχυρό ηχηρότατο κόλαφο για τα νεοσύστατα ιδιωτικά πανεπιστήμια με νομικές σχολές.»

Η ανάρτηση του καθηγητή Πάνου Λαζαράτου

