Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικές Νομικές Σχολές χωρίς βασικές γνώσεις Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Δικονομίας. Σοβαρές καταγγελίες από καθηγητές και το νομικό κόσμο της χώρας μας για τα προγράμματα σπουδών των μη Κρατικών Νομικών Σχολών από τα οποία απουσιάζει ακόμη και το Συνταγματικό Δίκαιο!

Κύμα διαμαρτυριών ξεσηκώνει η ίδρυση των ιδιωτικών Νομικών Σχολών που θα λειτουργήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά στη χώρα μας, με προγράμματα σπουδών τα οποία, όπως καταγγέλλουν καθηγητές και δικηγόροι, αποδεικνύουν προχειρότητα και βιασύνη και αντιμετωπίζουν τις νομικές σπουδές με όρους όχι επιστημονικούς αλλά καθαρά «εμπορικούς», υποταγμένους στις νόμους της αγοράς.

Προτού καν στεγνώσει το μελάνι των αποφάσεων για την έγκριση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Νομικών Σχολών, ήρθαν οι πρώτες αντιδράσεις από νομικούς οι οποίοι καταγγέλλουν πως δεν διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα σπουδών και την επάρκεια γνώσεων των αποφοίτων οι οποίοι μάλιστα θα αποκτήσουν πτυχία ισοδύναμα με αυτά των Δημόσιων Νομικών Σχολών της χώρας.

Σε τρία από τα τέσσερα μη Κρατικά Πανεπιστήμια τα οποία πήραν την άδεια για να λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο, θα υπάρχουν Νομικές Σχολές, με το Υπουργείο Παιδείας να τονίζει πως η «διαδικασία αξιολόγησης τους βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε)» ενώ, « μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών».

Εκτός προγραμμάτων σπουδών θεμελιώδεις νομικές γνώσεις

Την έκπληξή τους πάντως εξέφρασαν οι νομικοί οι οποίοι είδαν στην ιστοσελίδα μίας από τις Ιδιωτικές Νομικές Σχολές που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, το πρόγραμμα σπουδών από το οποίο απουσιάζουν θεμελιώδεις νομικές γνώσεις και βασικά μαθήματα.

Νομική χωρίς …Δικονομία!

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση στο φβ του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Δημ. Βερβεσού που χαρακτηρίζει το θέμα «αρκούντως σοβαρό», στην αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Είδαμε το πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής Νομικής της Ελλάδας και απορήσαμε!

Δεν είδα Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, δεν είδα Γενικό Ενοχικό, δεν είδα Ειδικό Ενοχικό, δεν είδα Κληρονομικό Δίκαιο. Στο πρόγραμμα, όλα αυτά φαίνεται να «συμπτύσσονται» σε ένα γενικόλογο μάθημα «Αστικό Δίκαιο», χωρίς να γίνεται σαφές τι πραγματικά καλύπτεται.

Άνοιξα το πρόγραμμα και βρήκα 27 εγγραφές μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εγγραφών όπως «Πρακτική» και «Διπλωματική Εργασία». 27 μαθήματα μέσα σε 4 έτη….

Για να δούμε :

1ο έτος

«Σεμινάριο : Εισαγωγή στα Νομικά». Μάλλον αυτομάτως μεταφρασμένος τίτλος μαθήματος, θα είναι Intro to Law ή κάτι τέτοιο.

«Εισαγωγή στην Πολιτική». Τι ακριβώς είναι αυτό το μάθημα σε μια Νομική Σχολή; Η σχέση δικαίου και πολιτικής πράγματι διδάσκεται, αλλά μέσα από σοβαρά μαθήματα Συνταγματικού, Ιστορίας Δικαίου. Έχει θέση όμως ως ξεχωριστό Μάθημα;

«Νομικά Βασικά Στοιχεία». Αναρωτιέμαι τι να είναι. Θα είναι τα βασικά.

3ο Έτος

«Δίκαιο, Ηθική και Υγειονομική Περίθαλψη».Αναρωτιέμαι τι να είναι. Εκπαίδευση χρήσης απινιδωτή στα δικαστήρια και πότε τον χρησιμοποιούμε;

«Δίκαιο Ποινικών Αποδείξεων». Χρειάζεται ολόκληρο μάθημα για την απόδειξη στο Ποινικό Δίκαιο, αλλά λείπει από το πρόγραμμα η Ποινική Δικονομία;

4ος έτος «Δίκαιο καταπιστευμάτων». Μάλλον από το αγγλοσαξωνικό δίκαιο. Δεν σχολιάζω.

Δεν είδα Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Φορολογικό Δίκαιο. Όλα αυτά στο Δημόσιο Δίκαιο στο πρώτο έτος;

Δεν είδα Ποινική Δικονομία. Δεν είδα Πολιτική Δικονομία.»

Πρόγραμμα σπουδών χωρίς Συνταγματικό Δίκαιο

Ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνος Λαζαράτος θεωρεί «ντροπιαστική» την πιστοποίηση των Ιδιωτικών Νομικών Σχολών, σχολιάζοντας, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, το πρόγραμμα σπουδών στις Ιδιωτικές Νομικές Σχολές.

«Όλο το ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ σε ένα έτος!!

Και η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ!

Αλλά το ευρωπαϊκό δίκαιο σε δυο!

Δίχως ποινική και διοικητική δικονομία, κληρονομικό, ενοχικό , γενικές αρχές του αστικού δικαίου, με ακυρολεξίες , σολοικισμούς και ακατανόητες, α- νόητες και αντιεπιστημονικές « επιλογές»

Δίχως ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ .

Δίχως ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Δίχως βεβαίως ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Δίχως ενοχές, δικαιοπραξίες, συμβάσεις ως ειδικό μάθημα.

Με την αντίληψη ότι προηγείται όλων αυτών το « δίκαιο των καταπιστευμάτων».

Με την αντίληψη ότι δεν απαιτείται γνώση του ελληνικού εργατικού δικαίου: μόνο του « ευρωπαϊκού» και του « συγκριτικού».!

Με την αντίληψη ότι η «ηθική» της υγειονομικής περίθαλψης ( έλεος!) είναι νομικό μάθημα και μάλιστα προφανώς σημαντικότερο του συνταγματικού και του γενικού ενοχικού δικαίου.

Με την αντίληψη ότι ιδιωτικό διεθνές δίκαιο είναι η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΝΟΜΩΝ : γενικώς και αορίστως.

Άριστα!

Δίχως μπούσουλα, δίχως γνώση , με επίγνωση όμως του παραγόμενου ΚΑΚΟΥ.

Και με εισαγωγή στην πολιτική βεβαίως - βεβαίως .

Ουτε καν στην πολιτική επιστήμη.

Και αυτό ασφαλώς θα πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ.

Γιατί χρόνος δεν υπάρχει.

Δίχως να έχει ακόμη καθαρογραφεί η απόφαση του ΣτΕ .

Δίχως ακόμη να γνωρίζουμε , ποιος, κατά το ΣτΕ , έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την επερχόμενη « ντροπιαστική» πιστοποίησή του, κατά το ΑΡΘΡΟ 145 παρ .7 του σχετικού νόμου 5094/2024.

Πώληση πτυχίων στην τιμή των 10.900 ευρώ ή κάτι τέτοιο.

Κρίμα, πολύ κρίμα.

Και εις ανώτερα.

Προς κάθε εμπλεκόμενο ΑΙΤΙΩΔΩΣ στην δημιουργία του σούπερ μάρκετ και του τελικού προιοντος:

Μπράβο! Και εις ανώτερα!»

Εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ

Ο αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντώνης Μεταξάς επισημαίνει με νόημα πως δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι στιγμής η απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε συνταγματικά ανεκτή την εγκατάσταση και λειτουργία των μη Κρατικών Πανεπιστημίων της χώρας μας. Σε ανάρτησή του διερωτάται χαρακτηριστικά: «Τί γίνεται άραγε με την έκδοση της περίφημης απόφασης του ΣτΕ επί του θέματος; Η ίδια η διάταξη που επέτρεψε (μείζων η περίσκεψή μου για τη δικαιοπολιτική της προσθετικότητα, για να μην πω - εδραία η πεποίθησή μου για τις αρνητικές της προεκτάσεις) τη -χρονικά προγενέστερη της δημοσίευσης της απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα - «ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διάσκεψης» από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δικαστηρίου προβλέπει την ταυτόχρονη ενημέρωση για το εύλογο χρονικό πλαίσιο δημοσίευσης της απόφασης. Πότε τελικώς θα δημοσιευθεί η απόφαση; Αν εν τω μεταξύ ένιοι Δικαστές που ετάχθησαν με την πλειοψηφήσασα άποψη, όταν την δουν πλήρως αποτυπωμένη γραπτώς (ή αν πειστούν από τη διεξοδική παράθεση των σκέψεων της μειοψηφίας) αλλάξουν άποψη (πράγμα που έχει συμβεί στο παρελθόν και ουδόλως δύναται αλλά και δεν πρέπει να αποκλειστεί ως ενδεχόμενο) ποιες θα είναι οι συνέπειες άραγε;»

Οι συνέπειες του διπλασιασμού των Νομικών Σχολών στο δικηγορικό κλάδο

Ανεπίτρεπτη και αδιανόητη χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάππας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση τριών νέων ιδιωτικών Νομικών Σχολών, χωρίς καμία διαβούλευση με τη νομική κοινότητα. Και αυτό, παρότι πριν λίγα χρόνια, η ίδια η κυβέρνηση είχε πει «όχι» στην ίδρυση Νομικής στην Πάτρα, επικαλούμενη τη μεγάλη ανεργία στον κλάδο.

Στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΔΣΠ Ηλ. Κλάππας αναφέρει μεταξύ άλλων: « Την ώρα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαγγέλλει ότι θα λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τον υπερπληθωρισμό που το ίδιο το Υπουργείο διαπιστώνει ότι υπάρχει στο δικηγορικό επάγγελμα, το Υπουργείο Παιδείας, κινούμενο σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, αποφασίζει την ίδρυση 3 νέων Νομικών Σχολών στη χώρα, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με τη νομική κοινότητα και ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ για τις επιπτώσεις που η απόφαση αυτή θα έχει.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις 29/8 ότι εγκρίθηκε η ίδρυση τριών ιδιωτικών Νομικών Σχολών, δύο στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Με την απόφαση αυτή διπλασιάζονται οι Νομικές Σχολές της χώρας, τη στιγμή που ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΙΨΕΙ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΘΕΙ οι λόγοι για τους οποίους η ίδια Κυβέρνηση απέτρεψε το 2019 την ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής στην Πάτρα επικαλούμενη, δια στόματος τής τότε Υπουργού Παιδείας, τη μεγάλη ανεργία στον χώρο των δικηγόρων.

Ακόμη κι αν ήθελε κανείς υπερβεί τις επιφυλάξεις του για την επαρκή προετοιμασία λειτουργίας, το πρόγραμμα σπουδών και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις ιδιωτικές αυτές νομικές σχολές, είναι παντελώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ η απόφαση διπλασιασμού των Νομικών Σχολών με την ίδρυση και 4ης και 5ης και 6ης νομικής σχολής στην Ελλάδα, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω υπερπληθωρισμό και θα εντείνει τα προβλήματα ανεργίας, υποβάθμισης της εργασίας και οικονομικής δυσπραγίας στον δικηγορικό κόσμο».