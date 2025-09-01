Πότε ανοίγουν τα φροντιστήρια

Τι ισχύει για την έναρξη των μαθημάτων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Με την έλευση του Σεπτέμβρη, οι μαθητές προετοιμάζονται για την επιστροφή στα σχολεία αλλά και τα φροντιστήρια. Οι σχολικές και οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες επανεκκινούν κάθε χρόνο μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών. Και μπορεί η επιστροφή στα θρανία να είναι δεδομένη με την 11η Σεπτεμβρίου να αποτελεί παραδοσιακά την ημέρα που χτυπάει πάντα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς εντούτοις δεν ισχύει το ίδιο για τα μαθήματα σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Σε γενικές γραμμές πρώτοι κόβουν το νήμα στα μαθήματα των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδυεσης οι μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026. Ο λόγος για τους τελειόφοιτους της φετινής χρονιάς που θα καθίσουν στα θρανία της Γ Λυκείου με το βλέμμα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα περισσότερα φροντιστήρια ξεκινάνε τα μαθήματα 1η Σεπτέμβρη με ελάχιστες εξαιρέσεις ορισμένα που επιλέγουν να ξεκινήσουν μαθήματα λίγες μέρες αργότερα αλλά εντός πάντα της πρώτης εβδομάδας του Σεπτέμβρη.

Για τους μαθητές της Β και της Α Λυκείου το πρόγραμμα ξεκινά λίγες μέρες αργότερα και νωρίτερα από τις 11 του μήνα. Αντίστοιχο είναι και το πρόγραμμα για τα Γυμνάσια. Κάθε φροντιστήριο ακολουθεί τη δική του πολιτική στην έναρξη των μαθημάτων όμως ο γενικός κανόνας ορίζει ότι τα μαθήματα κάνουν πρεμιέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία.

Τι ισχύει με τα μαθήματα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Στον αντίποδα τα μαθήματα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ξεκινούν στα μέσα Σεπτεμβρίου λίγες μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που φοιτά το παιδί σας για να σας ενημερώσει για το ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει για την έναρξη των μαθημάτων τον φετινό Σεπτέμβριο.

Ποιες μέρες έχουν αργία και δεν γίνονται μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Η λίστα με τις μέρες που δεν γίνονται μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Οι ημέρες διακοπών και αργιών καθορίζονται ως εξής:

Α. Διακοπών:

Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου

Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα

Β. Αργιών:

Όλες τις Κυριακές

Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

Του Αγίου Πνεύματος

Τη 17η Νοεμβρίου

Την ημέρα των Θεοφανίων

Την Καθαρά Δευτέρα

Την 1η Μαΐου

Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου