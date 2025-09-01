Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Πότε ανοίγουν τα φροντιστήρια

Πότε ανοίγουν τα φροντιστήρια Φωτογραφία: Владимир from Pixabay
Τι ισχύει για την έναρξη των μαθημάτων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Με την έλευση του Σεπτέμβρη, οι μαθητές προετοιμάζονται για την επιστροφή στα σχολεία αλλά και τα φροντιστήρια. Οι σχολικές και οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες επανεκκινούν κάθε χρόνο μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών. Και μπορεί η επιστροφή στα θρανία να είναι δεδομένη με την 11η Σεπτεμβρίου να αποτελεί παραδοσιακά την ημέρα που χτυπάει πάντα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς εντούτοις δεν ισχύει το ίδιο για τα μαθήματα σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Σε γενικές γραμμές πρώτοι κόβουν το νήμα στα μαθήματα των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδυεσης οι μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026. Ο λόγος για τους τελειόφοιτους της φετινής χρονιάς που θα καθίσουν στα θρανία της Γ Λυκείου με το βλέμμα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα περισσότερα φροντιστήρια ξεκινάνε τα μαθήματα 1η Σεπτέμβρη με ελάχιστες εξαιρέσεις ορισμένα που επιλέγουν να ξεκινήσουν μαθήματα λίγες μέρες αργότερα αλλά εντός πάντα της πρώτης εβδομάδας του Σεπτέμβρη.

Για τους μαθητές της Β και της Α Λυκείου το πρόγραμμα ξεκινά λίγες μέρες αργότερα και νωρίτερα από τις 11 του μήνα. Αντίστοιχο είναι και το πρόγραμμα για τα Γυμνάσια. Κάθε φροντιστήριο ακολουθεί τη δική του πολιτική στην έναρξη των μαθημάτων όμως ο γενικός κανόνας ορίζει ότι τα μαθήματα κάνουν πρεμιέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Σεπτέμβρη, οι περιοχές

Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Σεπτέμβρη, οι περιοχές

Παιδεία
Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Παιδεία
Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Παιδεία

Τι ισχύει με τα μαθήματα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Στον αντίποδα τα μαθήματα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ξεκινούν στα μέσα Σεπτεμβρίου λίγες μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που φοιτά το παιδί σας για να σας ενημερώσει για το ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει για την έναρξη των μαθημάτων τον φετινό Σεπτέμβριο.

Ποιες μέρες έχουν αργία και δεν γίνονται μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Η λίστα με τις μέρες που δεν γίνονται μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Οι ημέρες διακοπών και αργιών καθορίζονται ως εξής:

Α. Διακοπών:

Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου

Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα

Β. Αργιών:

Όλες τις Κυριακές

Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

Του Αγίου Πνεύματος

Τη 17η Νοεμβρίου

Την ημέρα των Θεοφανίων

Την Καθαρά Δευτέρα

Την 1η Μαΐου

Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Σεπτέμβρη, οι περιοχές

Ποιες μέρες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Σεπτέμβρη, οι περιοχές

Παιδεία
Πανελλήνιες 2026: Άλλαξαν οι ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας

Πανελλήνιες 2026: Άλλαξαν οι ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας

Παιδεία
Κολύμβηση στα Δημοτικά: Τι αλλάζει από φέτος στη διδασκαλία, η ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές

Κολύμβηση στα Δημοτικά: Τι αλλάζει από φέτος στη διδασκαλία, η ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές

Παιδεία
Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Παιδεία

NETWORK

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

healthstat.gr
Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr