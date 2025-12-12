Η ναυτιλία στηρίζει τον ελληνικό σιδηδηρόδρομο.

Σύμβαση δωρεάς με το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2.489.409 ευρώ υπέγραψε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου συστήματος γεωεντοπισμού για όλες τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες.

Η δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών καλύπτει πλήρως το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για το σύνολο των σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, καθώς αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού και επιταχύνεται η καθολική εφαρμογή του συστήματος σε όλο το δίκτυο.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η ελληνική ναυτιλία συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και στηρίζει την εθνική προσπάθεια για έναν πιο ασφαλή, σύγχρονο και αξιόπιστο ελληνικό σιδηρόδρομο.

Το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων

Το σύστημα αυτό θα είναι προσβάσιμο και στους πολίτες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, δημιουργώντας νέες δυνατότητες διαφάνειας και ενημέρωσης.

Το σύστημα, στη βασική του έκδοση, έχει ήδη δοκιμαστεί και βρίσκεται σε κανονική λειτουργία από τον Ιούλιο, με επιτυχή εγκατάσταση και χρήση σε επιλεγμένους συρμούς στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής. Με τη χρήση δεκτών υψηλής ακρίβειας και μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του ΟΣΕ μπορεί να παρακολουθεί διαρκώς τη θέση κάθε τρένου, ενισχύοντας την ασφάλεια, τον έλεγχο της κυκλοφορίας και τη συνολική αξιοπιστία του δικτύου.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδας (ΟΣΕ) και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και προσωπικά προς την Πρόεδρο της, κα Μελίνα Τραυλού, για τη σημαντική συμβολή τους σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των επιβατών.