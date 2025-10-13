Η ΕΘΑΕΕ διαψεύδει τις φήμες ότι «έκοψε» τα τρία προγράμματα ιδιωτικών σπουδών Νομικής τονίζοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία πιστοποίησης.

Στον απόηχο της έντονης φημολογίας ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) προχώρησε σε «μπλόκο» στην πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των νομικών σχολών ιδιωτικών πανεπιστημίων, η Αρχή διαψεύδει τα σενάρια και δίνει το πλαίσιο της υπό πλήρους εξέλιξης διαδικασίας.

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ΕΘΑΑΕ, η οποία έχει αναλάβει το έργο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια, «έκοψε» τα τρία προγράμματα σπουδών Νομικής, η ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία πιστοποίησης, διαψεύδοντας τις διαρροές. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση έχουν ολοκληρωθεί οι επιθεωρήσεις των αρμόδιων επιτροπών στις σχολές, όμως ακόμα δεν έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις με τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση 28 προγραμμάτων σπουδών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε στάδια:

Υποβολή πρότασης πιστοποίησης από το ίδρυμα στην ΕΘΑΑΕ.

Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας του φακέλου από τις υπηρεσίες της Αρχής.

Επιθεώρηση από την Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), που περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και συνεντεύξεις με εκπροσώπους του ιδρύματος.

Σύνταξη και υποβολή Έκθεσης Πιστοποίησης από την ΕΕΑΠ στην ΕΘΑΑΕ.

Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα τρία στάδια για όλα τα υπό εξέταση ΠΠΣ (συνολικά 28 προγράμματα), ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με την οριστικοποίηση των εκθέσεων και την εξέτασή τους από το ΣΑΠ. Η ΕΘΑΑΕ τονίζει ότι δεν έχει ακόμα παραλάβει καμία Έκθεση Πιστοποίησης για τα ΠΠΣ Νομικής και, με την ολοκλήρωση όλων των σταδίων, τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν με την διαδικασία σε κάθε περίπτωση να προχωρά κανονικά και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

ΕΘΑΑΕ για ιδιωτικές νομικές σχολές: Δεν έχει «κοπεί» κανένα πρόγραμμα - Η επίσημη ανακοίνωση

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με αφορμή τις φήμες περί απόφασης μη πιστοποίησης των τριών Νμικών Σχολών των Μη Κρατικών Πανεπιστμίων ανακοίνωσε ότι:

Α. Η διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για κανένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και των τριών ΠΠΣ Νομικής .

Β. Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Υποβολή πρότασης πιστοποίησης από το ΝΠΠΕ στην ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρότυπο πιστοποίησης

2. Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου κάθε πρότασης από τις υπηρεσίες της ΕΘΑΑΕ

3. Επιθεώρηση από ανεξάρτητη Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), η οποία εξετάζει το Πρόγραμμα Σπουδών βάσει του προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ

3.1 Περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη της ΕΕΑΠ για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με εκπροσώπους του ιδρύματος και των εμπλεκόμενων μελών

4. Σύνταξη Έκθεσης Πιστοποίησης από την ΕΕΑΠ και υποβολή στην ΕΘΑΑΕ

5. Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, που χορηγεί ή όχι την πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Γ. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα 1-3 για όλα τα υπό εξέταση ΠΠΣ (σύνολο 28).

Η διαδικασία για τα περισσότερα ΠΠΣ βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης ή της υποβολής των Εκθέσεων Πιστοποίησης από τις ΕΕΑΠ και για αρκετά ΠΠΣ στη φάση της εξέτασης των Εκθέσεων Πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΘΑΑΕ δεν έχει λάβει ακόμη καμία Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ Νομικής από τις αντίστοιχες ΕΕΑΠ.

Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων σταδίων, η Αρχή θα προχωρήσει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης μέσω της ιστοσελίδας της στην ειδική ενότητα με τις Εκθέσεις Πιστοποίησης ΠΣ των ΑΕΙ και ΝΠΠΕ.

Η διάψευση του προέδρου της ΕΘΑΕΕ στο Dnews περί μπλόκου στις ιδιωτικές νομικές σχολές

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Περικλής Μήτκας, μιλώντας στο Dnews είχε διαψεύσει επισήμως την φημολογία γύρω από την αδειοδότηση και πιστοποίηση των ιδιωτικών νομικών σχολών. Όπως δήλωσε «Δεν ισχύουν τα όσα κυκλοφορούν περί μπλόκου στις ιδιωτικές νομικές σχολές. Η ΕΘΑΕΕ δεν έχει πάρει καμία απολύτως απόφαση επί τους θέματος παρά τα ρεπορτάζ που διακινήθηκαν από νωρίς το πρωί. Η πληροφορία είναι λανθασμένη, η διαδικασία πιστοποίησης δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι την Τετάρτη όχι όμως για τις Νομικές Σχολές καθώς δεν έχουμε τις σχετικές εκθέσεις γιατί δεν έχουν υποβληθεί ακόμα».