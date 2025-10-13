Πληροφορίες ότι «κόπηκαν» οι ιδιωτικές νομικές σχολές και δεν θα λειτουργήσουν φέτος τα προγράμματά τους. Τι λέει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η αδειοδότηση των νομικών σχολών των ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει έρθει στο προσκήνιο της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες καθώς επικρατεί έντονα η φημολογία ότι τα προγράμματα σπουδών αλλά και η λειτουργία των εν λόγω τμημάτων «κόπηκαν» ομοφώνως από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ).

Σύμφωνα με τα όσα διακινούνται ως πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία και πυροδοτήθηκαν και από την ανάρτηση του καθηγητή Νομικής του ΕΚΠΑ, Παναγιώτη Λαζαράτου, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) φαίνεται πως έβαλε «μπλόκο» στη λειτουργία των τριών ιδιωτικών Νομικών Σχολών, καθώς απέρριψε ομόφωνα (5-0) τα προγράμματα σπουδών που είχαν υποβληθεί προς πιστοποίηση. Το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται σε ουσιαστικές ελλείψεις και ασάφειες που εντοπίστηκαν στα υποβληθέντα προγράμματα, σε κρίσιμα σημεία όπως το περιεχόμενο των σπουδών και η ακαδημαϊκή δομή τους, η επαρκής στελέχωση με διδακτικό προσωπικό, αλλά και οι υποδομές των σχολών (κτίρια, αίθουσες, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός).

Μάλιστα ενδεικτική ήταν και η ανάρτηση του καθηγητή Νομικής κ. Λαζαράτου που επικαλούμενος και ο ίδιος τη φημολογία για «χαστούκι» στην πιστοποίηση των ιδιωτικών νομικών σχολών τονίζει ότι αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, οι σχολές αντιμετωπίζουν σοβαρά νομικά και οργανωτικά εμπόδια. Η μη πιστοποίηση σημαίνει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν φέτος, καθώς απαιτείται χρόνος για την αναθεώρηση των προγραμμάτων, την ενίσχυση του προσωπικού και την εκ νέου υποβολή για έγκριση. Παράλληλα, εγείρονται ζητήματα νομιμότητας για τις ίδιες τις άδειες λειτουργίας των σχολών, καθώς όπως αναφέρεται τα προγράμματα ουδέποτε είχαν πλήρη και έγκυρη πιστοποίηση από τα αλλοδαπά μητρικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τον κ. Λαζαράτο είναι πιθανό να τεθεί θέμα ανάκλησης των αδειών καθώς « εκκινούν μια σειρά από έντονες περιπλοκές , οι οποίες αφορούν κυρίως την ανάγκη οι «προσαρμογές» προγράμματος να αναγνωριστούν εγκύρως από το αλλοδαπό μητρικό ίδρυμα με διαδικασία προβλεπόμενη στο νόμο.,( άρθρο 140) και βεβαίως να επανελεγχθούν από την ΕΘΑΑΕ. Τίθεται όμως φοβούμαι και ζήτημα νομιμότητας ή/ και ανακλητού των αρχικών αδειών, οι οποίες πιστεύω ότι θα προσβληθούν, δεδομένου ότι ως φαίνεται τα ανεπαρκή προγράμματα σπουδών ουδέποτε είχαν αναγνωρισθεί πλήρως και ολοκληρωμένα , από τις μητρικές σχολές, αφού η σχετική υπογεγραμμένη πρωτότυπη ( ακαδημαϊκή και επαγγελματική) επικύρωση λείπει από τους φακέλους τους. Σε κάθε περίπτωση τυχόν υπάρχουσα ακαδημαϊκή και επαγγελματική επικύρωση (πράγμα άκρως αμφίβολο) θα πρέπει να αναθεωρηθεί λιγότερο ή περισσότερο ριζικά , ζήτημα που χρειάζεται μπόλικο χρόνο και καθιστά βεβαίως τις υφιστάμενες άδειες νομικώς προβληματικές και την ως τότε νόμιμη λειτουργία των σχολών νομικώς και πραγματικώς αδύνατη.» Μάλιστα σημειώνει σύμφωνα με τον καθηγητή Νομικής του ΕΚΠΑ «πρόκειται για για ισχυρό ηχηρότατο κόλαφο για τα νεοσύστατα ιδιωτικά πανεπιστήμια με νομικές σχολές.»

Η ανάρτηση του καθηγητή Πάνου Λαζαράτου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NGJUtqjQJkf5ztgJtcXa29nH15YPMQ1gqkR3fmvh4rwDwgSG5NRVbGxaziWfi4vzl&id=100027002329755&ref=embed_post}

Η διάψευση του προέδρου της ΕΘΑΕΕ στο Dnews περί μπλόκου στις ιδιωτικές νομικές σχολές

Η εν λόγω φημολογία γύρω από την αδειοδότηση και πιστοποίηση των ιδιωτικών νομικών σχολών διαψεύδεται με τον πλέον ηχηρό τρόπο από τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Περικλή Μήτκα, που μιλώντας στο Dnews δήλωσε κατηγορηματικά ότι «Δεν ισχύουν τα όσα κυκλοφορούν περί μπλόκου στις ιδιωτικές νομικές σχολές. Η ΕΘΑΕΕ δεν έχει πάρει καμία απολύτως απόφαση επί τους θέματος παρά τα ρεπορτάζ που διακινήθηκαν από νωρίς το πρωί. Η πληροφορία είναι λανθασμένη, η διαδικασία πιστοποίησης δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι την Τετάρτη όχι όμως για τις Νομικές Σχολές καθώς δεν έχουμε τις σχετικές εκθέσεις γιατί δεν έχουν υποβληθεί ακόμα».

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι παράπονα και καταγγελίες ως το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτκών νομικών έχουν εκφράσεις καθηγητές και δικηγόροι, τονίζοντας προχειρότητα και βιασύνη στις εξαγγλεθείσες νομικές σπουδές με όρους όχι επιστημονικούς αλλά καθαρά «εμπορικούς», υποταγμένους στις νόμους της αγοράς.

Νομική χωρίς …Δικονομία!

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση στο φβ του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Δημ. Βερβεσού που χαρακτηρίζει το θέμα «αρκούντως σοβαρό», στην αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Είδαμε το πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής Νομικής της Ελλάδας και απορήσαμε!

Δεν είδα Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, δεν είδα Γενικό Ενοχικό, δεν είδα Ειδικό Ενοχικό, δεν είδα Κληρονομικό Δίκαιο. Στο πρόγραμμα, όλα αυτά φαίνεται να «συμπτύσσονται» σε ένα γενικόλογο μάθημα «Αστικό Δίκαιο», χωρίς να γίνεται σαφές τι πραγματικά καλύπτεται.

Άνοιξα το πρόγραμμα και βρήκα 27 εγγραφές μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εγγραφών όπως «Πρακτική» και «Διπλωματική Εργασία». 27 μαθήματα μέσα σε 4 έτη….

Για να δούμε :

1ο έτος

«Σεμινάριο : Εισαγωγή στα Νομικά». Μάλλον αυτομάτως μεταφρασμένος τίτλος μαθήματος, θα είναι Intro to Law ή κάτι τέτοιο.

«Εισαγωγή στην Πολιτική». Τι ακριβώς είναι αυτό το μάθημα σε μια Νομική Σχολή; Η σχέση δικαίου και πολιτικής πράγματι διδάσκεται, αλλά μέσα από σοβαρά μαθήματα Συνταγματικού, Ιστορίας Δικαίου. Έχει θέση όμως ως ξεχωριστό Μάθημα;

«Νομικά Βασικά Στοιχεία». Αναρωτιέμαι τι να είναι. Θα είναι τα βασικά.

3ο Έτος

«Δίκαιο, Ηθική και Υγειονομική Περίθαλψη».Αναρωτιέμαι τι να είναι. Εκπαίδευση χρήσης απινιδωτή στα δικαστήρια και πότε τον χρησιμοποιούμε;

«Δίκαιο Ποινικών Αποδείξεων». Χρειάζεται ολόκληρο μάθημα για την απόδειξη στο Ποινικό Δίκαιο, αλλά λείπει από το πρόγραμμα η Ποινική Δικονομία;

4ος έτος «Δίκαιο καταπιστευμάτων». Μάλλον από το αγγλοσαξωνικό δίκαιο. Δεν σχολιάζω.

Δεν είδα Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Φορολογικό Δίκαιο. Όλα αυτά στο Δημόσιο Δίκαιο στο πρώτο έτος;

Δεν είδα Ποινική Δικονομία. Δεν είδα Πολιτική Δικονομία.»