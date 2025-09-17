Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ γίνεται λόγος για «δημιουργική παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ σε μιααπέλπιδα προσπάθεια εντυπωσιασμού» για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το Υπουργείο Παιδείας διαψεύδει τα όσα επικαλέστηκε στην επίκαιρη ερώτηση του στη Βουλή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ο τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, εγείροντας ζητήματά για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης. Όπως τονίζεται εμφατικά η διαδικασία είναι πλήρως νόμιμη, διαφανής και σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο με το Υπουργείο να χαρακτηριστεί τα «βέλη» της αντιπολίτευσης ως πολιτική εκμετάλλευση ενός σαφούς και θεσμικά ρυθμισμένου ζητήματος.

Ειδικότερα, από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι η διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) καθορίζεται με σαφήνεια από το νόμο 5094/2024. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η διαδικασία εκκινεί με την υποβολή αίτησης από το μητρικό ίδρυμα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώ μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνεται η κατάθεση παραβόλου ανά αίτηση. Το μητρικό ίδρυμα έχει την ευθύνη για την ακαδημαϊκή διοίκηση και τη διασφάλιση της τήρησης των ακαδημαϊκών προτύπων, είτε μέσω συμμετοχής στη διοίκηση και στο κεφάλαιο του παραρτήματος, είτε μέσω εκπαιδευτικής συμφωνίας. Όπως τονίζει το Υπουργείο, δεν υφίσταται καμία αντίφαση μεταξύ των απόψεών του ενώπιον του ΣτΕ και των δηλώσεων του αρμόδιου Υφυπουργού για τα ΑΕΙ στη Βουλή. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης εφαρμόζεται με συνέπεια και διαφάνεια, ενώ το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός κάθε αδειοδοτημένου ΝΠΠΕ είναι δημοσιευμένα στο ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι από πλευράς ΠΑΣΟΚ τονίζεται ότι το ζήτημα προέκυψε από την αντίφαση ανάμεσα σε όσα κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε όσα υποστήριξε στη Βουλή ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Παπαϊωάννου. Συγκεκριμένα, σε υπόμνημα του Υπουργείου προς το ΣτΕ (25.3.2025) αναφέρεται ρητά ότι, βάσει του νόμου 5094/2024, υποχρεούχο για την καταβολή της εγγυητικής επιστολής και του παραβόλου είναι το μητρικό ίδρυμα του εξωτερικού, και όχι τα ημεδαπά κολλέγια. Ωστόσο, στη Βουλή, ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε πως τα ποσά κατατέθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με το υπό σύσταση παράρτημα, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο.

Η διάσταση αυτή, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί θέμα θεσμικής αξιοπιστίας και αφήνει υπόνοιες παραπλάνησης του ΣτΕ από την κυβέρνηση. Βουλή: «Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του δικού σας νόμου, το Μητρικό Ίδρυμα είναι αποκλειστικά υπόχρεο για την κατάθεση της αίτησης, της εγγυητικής επιστολής και την καταβολή του παραβόλου. Είμαι σαφής. Ναι ή όχι; Γιατί το αποφεύγετε; Το Υπουργείο Παιδείας έχει διαβεβαιώσει επισήμως και εγγράφως το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι προϋπόθεση του νόμου είναι τα ποσά να έχουν καταβληθεί από τα Μητρικά Ιδρύματα. Τι έχει αλλάξει από τότε;». δήλωσε ο κ. Παραστατίδης στη Βουλή, καλώντας την ηγεσία του Υπουργείου να απαντήσει για την αλλαγή στάσης.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεσες εξηγήσεις για την ασυνέπεια ανάμεσα στις επίσημες τοποθετήσεις και την πρακτική εφαρμογή, καθώς και πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία αδειοδότησης των νέων πανεπιστημιακών παραρτημάτων.