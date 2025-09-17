Επίκαιρη ερώτηση του Τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης των μη κρατικών πανεπιστημιακών παραρτημάτων (ΝΠΠΕ) εγείρει η σημερινή συζήτηση στη Βουλή, έπειτα από την επίκαιρη ερώτηση του Τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη.

Το ζήτημα προέκυψε από την αντίφαση ανάμεσα σε όσα κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε όσα υποστήριξε σήμερα στη Βουλή ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Παπαϊωάννου.

Συγκεκριμένα, σε υπόμνημα του Υπουργείου προς το ΣτΕ (25.3.2025) αναφέρεται ρητά ότι, βάσει του νόμου 5094/2024, υποχρεούχο για την καταβολή της εγγυητικής επιστολής και του παραβόλου είναι το μητρικό ίδρυμα του εξωτερικού, και όχι τα ημεδαπά κολλέγια. Ωστόσο, στη Βουλή, ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε πως τα ποσά κατατέθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με το υπό σύσταση παράρτημα, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο.

Η διάσταση αυτή, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί θέμα θεσμικής αξιοπιστίας και αφήνει υπόνοιες παραπλάνησης του ΣτΕ από την κυβέρνηση. Βουλή: «Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του δικού σας νόμου, το Μητρικό Ίδρυμα είναι αποκλειστικά υπόχρεο για την κατάθεση της αίτησης, της εγγυητικής επιστολής και την καταβολή του παραβόλου. Είμαι σαφής. Ναι ή όχι; Γιατί το αποφεύγετε; Το Υπουργείο Παιδείας έχει διαβεβαιώσει επισήμως και εγγράφως το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι προϋπόθεση του νόμου είναι τα ποσά να έχουν καταβληθεί από τα Μητρικά Ιδρύματα. Τι έχει αλλάξει από τότε;». δήλωσε ο κ. Παραστατίδης στη Βουλή, καλώντας την ηγεσία του Υπουργείου να απαντήσει για την αλλαγή στάσης.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεσες εξηγήσεις για την ασυνέπεια ανάμεσα στις επίσημες τοποθετήσεις και την πρακτική εφαρμογή, καθώς και πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία αδειοδότησης των νέων πανεπιστημιακών παραρτημάτων.