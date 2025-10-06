Μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα , από ιδιοκτήτες Κολλεγίων, για τη διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των κολλεγίων εντείνεται, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Η αναφορά αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων/ μη κρατικών πανεπιστημίων (ΝΠΠΕ) και στρέφεται κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας διερεύνηση των πιθανών αδικημάτων:

αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης και παράβασης καθήκοντος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Ένωση, ορισμένοι ελεγκτές που αξιολογούσαν τα ιδρύματα διατηρούσαν στενές σχέσεις με τα υπό έλεγχο ΝΠΠΕ, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Η Ένωση τονίζει τη σημασία της διαφάνειας, της ισονομίας και της τήρησης του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα.

Η μηνυτήρια αναφορά της Πανελλήνιας Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων

Με αίσθημα ευθύνης, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την προάσπιση των συμφερόντων και της νομιμότητας στον χώρο των Κολλεγίων, ανακοινώνουμε ότι καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων. Η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας από τον Εισαγγελέα να διερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης των αδικημάτων: της αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης, και της παράβασης καθήκοντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται κατόπιν εξέτασης και διακρίβωσης στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν από πλήθος μέσων μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με τοποθέτηση ελεγκτών σε υπό αξιολόγηση ΝΠΠΕ, οι οποίοι διατηρούσαν στενότατες σχέσεις με το υπό έλεγχο ίδρυμα.

Με την ενέργεια αυτή, επιβεβαιώνουμε την πάγια θέση μας υπέρ της διαφάνειας, της ισονομίας και της αυστηρής τήρησης του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το κύρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας.