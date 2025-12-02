Μπορεί άραγε η συμμετοχή σε …επικίνδυνες αποστολές, όπως είναι συγκεκριμένες εξεταστικές επιτροπές για τα σκάνδαλα, να είναι κάτι σαν γραμμάτια που εξαργυρώνονται; Σαν το αγροτικό που κάνει ο νέος γιατρός, πριν την καλή θεση;

Τι θα συνέβαινε σε μία «κανονική» χώρα, αν μάρτυρας σε δίκη κατέθετε ότι του είχαν δοθεί από πριν οι ερωτήσεις (και κατευθύνσεις για τις απαντήσεις) που θα του γίνονταν από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής; Αυτό ακριβώς κατέθεσε ενόρκως προ ημερών στην εν εξελίξει δίκη των υποκλοπών ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel, που δηλώνει ανοιχτά πια αχυράνθρωπος του Γιάννη Λαβράνου.

Έξι μέρες έχουν περάσει από την κατάθεση του κ.Τρίμπαλη και -ως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές τουλάχιστον- ουδείς εκ των γαλάζιων βουλευτών που μετείχαν στην Επιτροπή δεν έχει τοποθετηθεί. Δεν είναι άξιο απορίας; Τι θα έκανε οποιοσδήποτε, αν μια τόσο σοβαρή κατηγορία αφορούσε στο πρόσωπό του; Το ελάχιστο θα ήταν η άμεση κλήση του κ.Τρίμπαλη να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής και να εξηγήσει περισσότερα. Δεν πρέπει να διερευνηθεί; Το ζήτησε ο Αλέξης Χαρίτσης και εδώ είμαστε να δούμε, αν θα κινήσει τη διαδικασία ο Πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά τέτοια αφωνία;

Ανατρέχοντας στα σχετικά αρχεία της Βουλής με τη σύνθεση της εν λόγω Εξεταστικής, διαπιστώνει κανείς κάτι ενδιαφέρον, που ίσως έχει περάσει κάπως απαρατήρητο. Από τους συνολικά 15 που εκπροσωπούσαν το κυβερνών κόμμα όχι ένας, ούτε δύο αλλά οι 13 ακολούθως υπουργοποιήθηκαν. Ο κ.Κεφαλογιάννης υφυπουργός στο Άμυνας. Ο κ.Κελέτσης στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κ.Κεφάλα στο Οικογένειας. Ο κ.Κυρανάκης στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κ.Θεοχάρης στο Οικονομικών. Η κ.Παπαδημητρίου στο Ανάπτυξης. Ο κ.Κωνσταντινίδης στο Εσωτερικών. Η κ.Ράπτη στο Τουρισμού. Ο κ.Σπανάκης στο Εργασίας. Οι κύριοι Καραγκούνης και Φωτήλας, μετά και από την εξεταστική για τα Τέμπη, στα υπουργεία Εργασίας και Πολιτισμού αντιστοίχως. Με τον ανασχηματισμό του 2025, ανέλαβαν υφυπουργοί και οι κύριοι Τσαβδαρίδης και Χατζηβασιλείου. Μόνο ο κ.Μαρκόπουλος έμεινε εκτός υπουργικού. Και ο κ.Μπουτσικάκης, που δεν επανεξελέγη το 2023.

Φαίνεται λοιπόν πως δεν ήταν μόνο η Εξεταστική για τα Τέμπη «γουρλίδικη» όπως ατυχώς είχε δηλώσει ο πρόεδρός της, αναφερόμενος σε άλλο κύκλο υπουργοποιήσεων συναδέλφων του στην Επιτροπή (Ι.Λυτρίβη, Α. Νικολακόπουλος). Κάποιος καχύποπτος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για μοτίβο.

Μπορεί άραγε η συμμετοχή σε …επικίνδυνες αποστολές, όπως είναι συγκεκριμένες εξεταστικές επιτροπές για τα σκάνδαλα, να είναι κάτι σαν γραμμάτια που εξαργυρώνονται; Σαν το αγροτικό που κάνει ο νέος γιατρός, πριν την καλή θεση; Μήπως απλά οι μετέχοντες στις εν λόγω επιτροπές άδραξαν την ευκαιρία να αποδείξουν τις ικανότητές τους και γι’ αυτό στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν κυβερνητικά; Το αποτέλεσμα τους δεν δικαιώνει εύκολα μια τέτοια ερμηνεία.

Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθώντας τις εργασίες, αλλά και τις μεθοδεύσεις στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εύλογα διερωτάται κανείς μήπως έχουμε μπροστά μας αρκετούς από τους υφυπουργούς και υπουργούς του επόμενου ανασχηματισμού…

(Η Νίκη Λυμπεράκη είναι δημοσιογράφος- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Το Βήμα» της Κυριακής)