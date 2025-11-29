Μια άλλη μάρτυς, υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. και πρώην διευθύντρια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ασφάλειας, κατέθεσε ότι όχι μόνο το κινητό της είχε επιμολυνθεί με Predator, αλλά το μήνυμα έγραφε «εάν συνεχίσεις έτσι, θα έχεις την τύχη του Γκιόλια, του Καραϊβάζ και των άλλων...».

Είναι υπερβολική η ενασχόληση των Μέσων Ενημέρωσης με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Πιθανώς, αλλά δικαιολογείται, όχι μόνο λόγω αιχμών, επιθέσεων και πολιτικών κουτσομπολιών που προκαλεί. Οι τραυματικές μνήμες της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι νωπές και δεν χρειάζονται πολύ σκάλισμα για να ξαναβγούν στην επιφάνεια.

Δεν αναφερόμαστε μόνο στο «semester horribile», το πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά και στην απόπειρα αλλοίωσης των φιλελεύθερων θεσμών, που είναι τα αντίβαρα της εκτελεστικής εξουσίας (Βουλή, Δικαιοσύνη, ΜΜΕ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ά.) που ξεχωρίζουν τις δυτικές από τις «ανελεύθερες δημοκρατίες» (illiberal democracies). Οι τελευταίες, εξ ορισμού, «κρύβουν τις αντιδημοκρατικές πρακτικές, πίσω από τυπικές δημοκρατικές διαδικασίες». Στην Ουγγαρία, στη Ρωσία, στη Βενεζουέλα κ.α. γίνονται εκλογές, αλλά επειδή οι «αρμοί της εξουσίας», κατά τη ΣΥΡΙΖΑΪΚΉ διάλεκτο, ελέγχονται από το κυβερνών κόμμα, η ψήφος των πολιτών είναι δεδομένη.

Οι –ομολογουμένως άτεχνες– εκείνες απόπειρες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έπεσαν στο κενό και επικράτησε εφησυχασμός. Οι τότε διαμαρτυρόμενοι θεώρησαν ότι μετά το 2019 έχουμε δεμένο τον (δημοκρατικό) γάιδαρό μας, οι περισσότεροι έγιναν τσιρλίντερ της νέας κατάστασης· κάποιοι από αυτούς με το αζημίωτο. Ισως γι’ αυτό δεν συζητούνται όσα ακούγονται στο δικαστήριο (έστω πλημμελημάτων) για τις υποκλοπές.

Για παράδειγμα: Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που εμπορευόταν λογισμικό παρακολούθησης Predator, Σταμάτης Τρίμπαλης, κατέθεσε ότι «όταν πήγα μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, μου είχαν δοθεί έτοιμες περισσότερες απαντήσεις από τον κατηγορούμενο και ένα στενό του συνεργάτη. Και όταν βγήκα, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν “εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά”». Ο ίδιος υποστήριξε πως φοβήθηκε όταν άρχισαν τα πρώτα δημοσιεύματα για τις υποκλοπές. «Μου έλεγαν να μην τα ακούω αυτά και ότι όσο είναι η Ν.Δ. στα πράγματα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» («Καθημερινή», 21.11.2025).

Μια άλλη μάρτυς, υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. και πρώην διευθύντρια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ασφάλειας, κατέθεσε ότι όχι μόνο το κινητό της είχε επιμολυνθεί με Predator, αλλά το μήνυμα έγραφε «εάν συνεχίσεις έτσι, θα έχεις την τύχη του Γκιόλια, του Καραϊβάζ και των άλλων...».

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον ευσταθούν αυτές οι μαρτυρίες, αλλά μοιάζουν να μην απασχολούν κανέναν, πλην ενός (αριθμητικώς: 1) πλημμελειοδίκη. Η δίκη για το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολούθησης πολιτικών, ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ. εκδικάζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

(Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»)